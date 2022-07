PREVISIONES EFE NACIONAL. Sábado, 9 de julio de 2022

MIGUEL ÁNGEL BLANCO -Ermua (Bizkaia)- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente del Gobierno José María Aznar y Marimar Blanco, hermana de la víctima, participan en el homenaje de su partido a Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario de su secuestro y asesinato por ETA.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO (SERIE ESPECIAL) -Madrid- "Esto lo hago por Miguel Ángel Blanco". Bajo esta premisa el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que correspondió coordinar la angustiosa búsqueda contrarreloj del joven concejal del PP en Ermua secuestrado y asesinado por ETA aquel mes de julio de 1997, ha aceptado conceder una entrevista a Efe en la que recuerda: "la prioridad absoluta era encontrarle vivo".

PARTIDOS PODEMOS -Madrid- Al día siguiente de la presentación de la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díaz y a la que no fueron invitados los líderes de Podemos, la secretaria general de este partido, Ione Belarra, reúne al Consejo Ciudadano de Podemos para marcar las líneas estratégicas de cara al próximo debate del estado de la nación en un momento además de tensión en el Gobierno de coalición.

OLA CALOR -Madrid- Un ascenso de temperaturas que se empezará a registrar este sábado dará paso a la segunda ola de calor del año en la Península y la primera en Canarias, con temperaturas que está previsto superen los 40 grados, sobre todo en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, sin descartar valores altos en el norte.

ORGULLO 2022 -Madrid- La ley trans y un pacto social contra los discursos de odio son las principales reivindicaciones de la manifestación del Orgullo 2022, que este sábado recorrerá las calles de Madrid -con la asistencia de al menos cinco ministros del Gobierno- , bajo el lema Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia

DEBATE NACIÓN GOBIERNO -Madrid- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará la utilidad del Ejecutivo de coalición en el debate sobre el estado de la nación, ya que, pese a los choques internos, exhibirá los beneficios de las medidas adoptadas en favor de los ciudadanos para hacer frente a adversidades de todo tipo durante la legislatura. Por José Miguel Blanco.

DEBATE NACIÓN OPOSICIÓN -Madrid- El primer debate del estado de la nación en siete años es para el PP un reto mayúsculo porque no será su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien intervenga frente a Pedro Sánchez, aunque sí seguirá la intervención de su portavoz, Cuca Gamarra, desde el primer escaño de la bancada popular en el Congreso de los Diputados. Por María López.

MEMORIA DEMOCRÁTICA -Madrid- La ley de memoria del Gobierno será aprobada este jueves en el Congreso al contar con los apoyos suficientes pero sin haber logrado un consenso amplio, ya que nace con el rechazo de la derecha, de buena parte de las víctimas del franquismo y de políticos de la Transición como el expresidente Felipe González.

BANDAS JUVENILES (CRÓNICA) -Madrid- La tercera generación de bandas latinas, con la edad media de pandilleros cada vez más baja y el aumento notable de su violencia, está igual o más organizada que las anteriores, como demuestra la celebración de "reuniones universales" en Madrid o la reciente creación de coros exclusivamente formados por menores de edad. Por Jose F. Sánchez.

TURISMO FESTIVALES -Madrid- El turismo de festivales aterriza de nuevo este verano en España con aires "renovados", con una demanda que se ha duplicado y con altas probabilidades de cerrar 2022 con una facturación que supere el récord de 382,5 millones de 2019.

JAZZ VITORIA -Vitoria- El presidente del Festival de Jazz de Vitoria, Íñigo Zárate, explica en una entrevista con EFE que "el gran público no conoce el jazz que se está haciendo ahora", de ahí la apuesta de la 45 edición de este certamen por sorprender con un programa variado que se desplegará en distintos escenarios de Vitoria.

BBK LIVE -Bilbao- El icónico dúo británico de pop electrónico Pet Shop Boys y el regetonero J. Balvin, entre otros artistas, cierran el Festival Bilbao BBK Live, que ha vuelto al monte Kobetas tras dos años sin poder celebrarse a causa de la pandemia.

FESTIVAL CRUÏLLA -Barcelona- La primera edición sin restricciones del festival Cruïlla echa el cierre esta noche con dos leyendas vivas de la música latina, Juan Luis Guerra y Rubén Blades, sin olvidar a otros exitosos nombres patrios como Rozalén, Joan Dausà o Tanxugueiras.

MAD COOL (CRÓNICA) -Madrid- Los Pixies, Florence and the Machine, Kings of Leon o Guitarrica de la Fuente llenarán de música de diversos estilos los escenarios de Mad Cool en su cuarta jornada.

ANIVERSARIO CHILLIDA -San Sebastián- Eduardo Chillida falleció en agosto de 2002, hace casi veinte años durante los cuales los familiares del artista han trabajado por mantener vivo el legado del escultor vasco, una responsabilidad de la que hablan en un encuentro con EFE, en el que también participa la directora de Chillida Leku, Mireia Massagué.

- NAVARRA: La llegada del fin de semana es aprovechada por miles de personas para acercarse hasta Pamplona y disfrutar durante unas horas de los Sanfermines que este sábado arrancan con un encierro con toros de la ganadería de José Escolar.

- CANTABRIA: El colombiano Sebastián Yatra cierra el festival Música en Grande, que se celebra en el estadio de El Malecón de Torrelavega, acompañado de Dvicio, Mora y Adriana Proenza.

- ASTURIAS: La Semana Negra de Gijón celebra su primera jornada de actividades con varios encuentros con los autores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, Ana Merino y Jesús Cintora.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.-Vitoria.-PARTIDOS VOX.- El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, participa en unas jornadas organizadas por este partido en Euskadi para celebrar el segundo aniversario de la entrada de un representante de la formación en el Parlamento Vasco (Las jornadas empiezan a las 10.00 y Espinosa de los Monteros interviene a las 13.20).(Texto) (Foto). Palacio Europa

11:00h.- Barcelona.-POLÍTICA GOBIERNO.- Félix Bolaños Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se reúne con la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay Rosell. Delegación del Gobierno.

11:00h.-Barcelona.-JUSTICIA BORRÀS.- El Grupo de Apoyo a Laura Borràs organiza un acto, con diversas intervenciones del ámbito político y cultural, y presenta un manifiesto de apoyo a la presidenta del Parlamento catalán, que al final del acto atiende a los medios. Ateneo Barcelonés (Canuda, 6)

11:00h.-Barcelona.-ENTIDADES SCC.- El presidente del PPC, Alejandro Fernández, participa en la Escuela de Verano que organiza Societat Civil Catalana bajo el título "La neutralidad institucional, base de la democracia". Streaming a través del canal de Youtube de SCC. Hotel NH Collection BCN Constanza (C/ Déu i Mata, 69-99)

11:00h.-San Cugat del Vallés.-PARTIDOS ERC.- ERC celebra el acto "Basta de represión. Amnistía, justicia y reparación" con la participación de los consejeros Natàlia Garriga y Roger Torrent, la alcaldesa de San Cugat del Vallés, Mireia Ingla, y la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva, Marta Vilaret. Plaza de Barcelona

11:00h.-Ermua (Vizcaya).-MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente José María Aznar y Marimar Blanco participan en el homenaje de su partido a Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario de su secuestro y asesinato por ETA.(Foto) (Texto). Plaza San Pelayo

11:45h.-Santander.-PARTIDOS IU.- Los responsables de Estrategia y Elaboración Política y de Análisis Electoral de IU federal, Ángel de la Cruz y Leire Olmenda, hablan sobre las elecciones municipales de 2023, acompañados por el coordinador de la formación política en Cantabria, Israel Ruiz Salmón. CCOO (salón de actos).

12:30h.-Madrid.-PARTIDOS PODEMOS.- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene en la apertura del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Sede de Podemos Dirección: Calle Francisco Villaespesa, 18.

13:45h.-Barcelona.-ENTIDADES SCC.- El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, participa en la Escuela de Verano que organiza Societat Civil Catalana bajo el título "La neutralidad institucional, base de la democracia". Streaming a través del canal de youtube de SCC. Hotel NH Collection BCN Constanza (C/ Déu i Mata, 69-99)

14:00h.-Madrid.-PCE CONGRESO.- Congreso del PCE.

16:00h.-Barcelona.-ENTIDADES SCC.- El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, es entrevistado durante la Escuela de Verano de Societat Civil Catalana. Streaming a través del canal de youtube de SCC. Planta 1 de l'Hotel NH Collection BCN Constança (C/ Déu i Mata, 69-99)

SOCIEDAD

08:00h.-Pamplona.-SANFERMINES ENCIERRO.- Tercer encierro de los Sanfermines con toros de la ganadería de José Escolar Gil.(Texto) (Foto) (Vídeo).

09:00h.-Palma.-VUELTA SEAT 600.- El Club 600 y cuatre rodes Mallorca, club de Seat 600 y vehículos clásicos de la Isla, inicia la jornada mallorquina de la Vuelta a España en Seat 600 por relevos. Frente al Bar Varadero

10:30h.-Cuenca.-JUVENTUD ENCUENTRO.- El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el concejal de Juventud, Festejos y Comercio, Mario Fernández Yepes, inauguran el Encuentro Europeo de Juventud en el que participan medio centenar de jóvenes de España, Portugal, Italia y Croacia. Centro Joven

11:15h.-Daimiel (Ciudad Real).-CRUZ ROJA.- Presentación de la reunión del Comité Autonómico de Cruz Roja a cargo de su presidente regional, Jesús Esteban, y el alcalde daimieleño, Leopoldo Sierra. Ayuntamiento

11:30h.-Teruel.-VAQUILLA TERUEL.- La alcaldesa de Teruel, Enma Buj, asiste al nombramiento de Vaquillero del año. Ayuntamiento de Teruel

12:00h.-Artiniega (Álava).-ARTZINIEGA ANIVERSARIO.- El Ayuntamiento de Artziniega organiza un encuentro de personas con el apellido Arciniega (antigua denominación del pueblo) tanto de España como de Latinoamérica dentro de los actos de conmemoración del 750 aniversario de la fundación de la villa.

12:00h.-Castuera (Badajoz).-BANDERAS AZULES.- El secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro Alvarado Rodríguez, asiste al acto de izado de bandera azul para la temporada de baño 2022. Playa Isla del Zújar

14:30h.-Las Palmas de Gran Canaria.-SANIDAD FISIOTERAPEUTAS.- El presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Gustavo Paseiro, el profesor de la Universidad de La Laguna Ángel García y la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Vidina Suárez debaten sobre el estado de esa profesión sanitaria en las islas. Hotel Rural Maipez (c/ La Calzada, 104)

16:30h.-Teruel.-FIESTAS VAQUILLA TERUEL.- Concentración de peñas para asistir al toque del campanico del Ángel y entrega del pañuelico por la alcaldesa, Emma Buj, a la peña "El Disloque". Plaza de la Catedral

18:15h.-Madrid.-ORGULLO 2022.- Las entidades organizadoras de la Manifestación del Orgullo 2022 ofrecen una rueda de prensa antes de la marcha. Plaza Murillo.

19:00h.-Madrid.-ORGULLO 2022.- Manifestación del Orgullo 2022.

21:00h.-Badajoz.-BADAJOZ COMERCIO.- La capital pacense celebra Badajoz Shopping Night, un evento que combina comercios abiertos en horario nocturno con actividades de ocio en el centro de la ciudad.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:00h.-Guillena (Sevilla).-FESTIVAL BULERÍA.- Celebración del XV Festival de la Bulería de Guillena 2022. Plaza de toros

11:00h.-Gijón.-SEMANA NEGRA.- La Semana Negra de Gijón celebra su primera jornada de actividades con varios encuentros con los autores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, Ana Merino y Jesús Cintora.(Texto) (Foto). Museo Barjola

12:00h.-Torrejoncillo (Cáceres).-EMILIO DE JUSTO.- El Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres) nombra hijo predilecto al torero local Emilio de Justo. Ayuntamiento

14:30h.-Santa Cruz de Tenerife.-ARTES ESCÉNICAS.- La Federación Insulares, entidad integrada por Illescena, Asociación de Empresas Baleares de Artes Escénicas, Réplica, Asociación de Empresas de Artes Escénicas Canarias y la Asociación de Profesionales de Circo de Baleares (Apcib), presenta un informe sobre las desigualdades de los territorios insulares de España en el consumo y contribución a las artes escénicas. Auditorio de Tenerife

18:30h.-Pamplona.-SANFERMINES TOROS.- Los diestros Joselito Adame, Rubén Pinar y Javier Cortés lidian astados de la ganadería de José Escolar Gil en la feria del toro de los Sanfermines 2022.(Texto) (Foto). Plaza de toros

19:00h.-Gijón.-SEMANA NEGRA.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en la Semana Negra de Gijón en el conversatorio "Borges, una literatura".(Texto) (Foto).

19:00h.-Castell-Platja d'Aro.-EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA.- Artistas de renombre internacional como Ramon Pujolboira, Modest Cuixart, Josep María Subirachs o Josep Niebla aparecen juntos en una muestra conmemorativa de los cuarenta años de exposiciones en Castell-Platja d'Aro (Girona), que reúne un centenar de obras.(Foto) (Texto). Castell de Benedormiens

19:30h.-Cabeza la Vaca (Badajoz).-CULTURA TOROS.- Toros de la ganadería de Hermanos Domínguez Camacho para los diestros Antonio Ferreras, "El Fandi" y Juanito. Plaza de toros

20:00h.-Elciego (Álava).-MÚSICA VIÑEDOS.- Arranca el ciclo veraniego "Música entre Viñedos" con conciertos durante varios días en distintas localidades de la Rioja Alavesa.

20:00h.-Mérida.-FESTIVAL MÉRIDA.- El 68º Festival de Mérida inaugurará este sábado el recuperado Teatro María Luisa de la ciudad con el Ballet Español de Murcia y su espectáculo Penélope, basado en la conocida obra de Homero La Odisea. Teatro María Luisa

21:00h.-Bilbao.-BBK LIVE.- El icónico dúo británico de pop electrónico Pet Shop Boys y el reguetonero J. Balvin, entre otros artistas, cierran el Festival Bilbao BBK Live, que ha vuelto al monte Kobetas tras dos años sin poder celebrarse a causa de la pandemia..(Foto) (Texto). Monte Kobetas

21:00h.-Las Palmas de Gran Canaria.-MÚSICA FESTIVAL.- Granca Live Fest: Conciertos de Residente (21.30 horas), Dani Martín (23.00), Camilo (19.30), God Save The Queen (00.45), Rayden (18.15), Mel Ömana (16.45) y Uña y Carne (15.30).(Foto). Estadio de Gran Canaria

21:00h.-Barcelona.-FESTIVAL CRUÏLLA.- La primera edición sin restricciones del festival Cruïlla echa el cierre esta noche con dos leyendas vivas de la música latina, Juan Luis Guerra y Rubén Blades, sin olvidar a otros exitosos nombres patrios como Rozalén, Joan Dausà o Tanxugueiras. Parc del Fòrum. Barcelona.

21:30h.-Torrelavega.-MÚSICA YATRA.- El colombiano Sebastián Yatra cierra el festival Música en Grande, que se celebra en el estadio de El Malecón de Torrelavega, acompañado de Dvicio, Mora y Adriana Proenza.(Texto) (Foto). Estadio de El Malecón.

22:00h.-Badajoz.-FESTIVAL FLAMENCO.- El XIII Festival Flamenco y Fado de Badajoz finaliza con la actuación del cantante portugués Camané, que junto al pianista Mário Laginha presentará Aquí está-se sossegado, y de la bailaora Eva Yerbabuena para presentar su último espectáculo de danza flamenca. Auditorio Municipal Ricardo Carapeto

22:30h.-Fuentes de León (Badajoz).-FESTIVAL TEATRO.- Fuentes de León celebra la primera edición del festival Leones en Escena, con un programa de doce espectáculos que se celebrarán entre este municipio pacense y el domingo día 10 en el onubenses de Arroyomolinos de León.

22:30h.-San Javier.-JAZZ FESTIVAL.- Peter Bernstein y Mark Whitfield homenajean con sus guitarras los célebres tríos de Wes Montgomery con el organista Melvin Rhyne en su época del sello Riverside en el 24 Festival Internacional de Jazz de San Javier. Auditorio Parque Almansa.

23:00h.-Mérida.-FESTIVAL MÉRIDA.- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ofrece "Safo", un poema escénico, musical y visual que explora la figura de la gran poeta de Lesbos con la cantante Christina Rosenvinge como protagonista. Teatro romano.