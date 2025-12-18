El PP citará a Zapatero en la 'comisión Koldo' del Senado por su implicación en el rescate de Plus Ultra

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía.

Así lo ha avanzado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha dicho que Zapatero tendrá que explicar en la 'comisión Koldo' su "papel" en el rescate de Plus Ultra y si participó de forma directa o indirecta en "un chivatazo".

"Zapatero aparece como valedor, mediador e interlocutor privilegiado de un régimen dictatorial como el de Maduro", ha denunciado la portavoz del PP.

En cualquier caso, la intención del PP es incluirlo en un nuevo listado de comparecientes de la comisión de investigación, ya que por el momento habían rechazado llamar a Zapatero a este foro sobre el 'caso Koldo'.

Sin embargo, la fecha de la comparecencia de Zapatero corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y decide los 'tiempos' para citar al expresidente del Gobierno.

INSISTEN EN "CHIVATAZO"

Y es que la portavoz del PP en el Senado se ha preguntado si Zapatero "dio el chivatazo" al presidente de Plus Ultra y éste "borró pruebas" como correos o mensajes.

"También hemos conocido que se comunicaban mediante móviles prepago de esos que están diseñados para no dejar rastro y que luego destruyeron. ¿En qué país europeo un expresidente de un gobierno se mensajea o utiliza móviles prepago con personas investigadas por delitos muy graves?", se ha preguntado Alicia García.

Asimismo, la portavoz 'popular' ha alertado de que Zapatero "podría estar implicado en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez", sugiriendo que "quizá por eso es el único exdirigente socialista que sigue apoyándole". "Quizá porque si cae uno, el otro queda expuesto", ha añadido.

Por todo ello, Alicia García considera que esto no es una crisis de Gobierno, sino que es "una descomposición política y moral": "Zapatero abrió el camino y Pedro Sánchez lo ha convertido en un sistema corrupto. Y una democracia no puede funcionar con un presidente y un expresidente del Gobierno operando en la sombra".