Lunes, 15 de febrero de 2021

ELECCIONES CATALUÑA -Barcelona- Los partidos políticos catalanes analizan los resultados de las elecciones autonómicas y las opciones para la formación de Gobierno tras una jornada de votaciones caracterizada por una participación 22 puntos menor a la de la convocatoria anterior.

(foto) (vídeo) (audio)

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- La llegada de nuevas remesas de dosis de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca que Sanidad espera recibir durante este mes acelerará el proceso de vacunación, mientras siguen bajando los casos diagnosticados de coronavirus en varias comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Galicia, País Vasco, Navarra y Cantabria.

(foto) (vídeo) (audio)

VIVIENDA COYUNTURA -Madrid- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de compraventas de vivienda de 2020 y el Colegio de Registradores su estadística inmobiliaria del cuarto trimestre de un año marcado por la pandemia de coronavirus, en el que las transmisiones de casas acumulan una caída en los once primeros meses del ejercicio del 19 %.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 12977049 y otros)

CÁNCER INFANTIL -Barcelona- La Fundación Josep Carreras, dedicada a investigar y luchar contra la leucemia, lanza este lunes, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil, un libro y un documental para recaudar fondos para tres nuevos proyectos de investigación sobre leucemias infantiles.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 10744671 y otros)

JOAQUÍN ACHÚCARRO (ENTREVISTA) -Madrid- Joaquín Achúcarro lleva más de 60 años interpretando a Brahms. "He pasado más horas con sus sonatas que él mismo probablemente", reconoce a Efe este músico bilbaíno de fama mundial, que volverá a interpretar la obra del alemán mañana martes en un concierto en el Auditorio Nacional.

(foto)

HISTORIA ESPAÑA (ENTREVISTA) -Barcelona- Prim, Pi i Margall, Balmes, Cambó son algunos ejemplos de los 14 nombres que los historiadores Ricardo García Cárcel y Mª Ángeles Pérez Samper incluyen en el ensayo "Catalanes en la Historia de España", con el que, han explicado en una entrevista con Efe, querían "luchar contra el fatalismo de la relación conflictiva entre Cataluña y España". Por Jose Oliva.

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

.- Cataluña.- CATALUÑA ELECCIONES.- Análisis por las direcciones de los partidos catalanes de los resultados de las elecciones en Cataluña de ayer domingo.

09:00h.- Madrid.- DEFENSA AIRE.- La ministra de Defensa preside la reunión del Consejo Superior del Ejército del Aire, en el Cuartel General del Aire (Plaza de Moncloa, Madrid).

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La Ejecutiva Federal del PSOE se reúne en la sede nacional del partido para analizar los resultados de las elecciones catalanas cebradas ayer domingo. Sede PSOE, c/ Ferraz 70.

16:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El presidente del Gobierno preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, con la asistencia de la ministra de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

09:00h.- Madrid.- CASO KITCHEN.- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado al extesorero del PP Luis Bárcenas como testigo en el caso Kitchen Audiencia Nacional.

09:30h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón toma declaración a un testigo en el marco de la declaración del caso Púnica. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

09:30h.- Madrid.- TOMÁS Y VALIENTE.- El Tribunal Constitucional celebra un homenaje al que fuera su presidente Francisco Tomás y Valiente al cumplirse 25 años de su asesinato por la banda terrorista ETA C/ Doménico Scarlatti, 6.

10:00h.- Castellón de la Plana.- TRIBUNALES HOMICIDIO.- La Audiencia de Castellón juzga a un joven acusado de asesinar a su novia en Vinaròs, a la que supuestamente habría descuartizado para luego enterrar su cuerpo en Ulldecona.

10:00h.- Vitoria.- FSE EUSKADI.- El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, acompañado por el Jefe Superior de Policía del País Vasco, José Moisés Pérez, y por el general jefe de zona de la Guardia Civil, Antonio Campos, detalla las actuaciones realizadas por ambos cuerpos en los diferentes ámbitos de su competencia durante el pasado año 2020 en Euskadi Delegación de Gobierno.

10:00h.- Logroño.- JUICIO ASESINATO.- Juicio contra un acusado de ser el presunto autor de un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa, en Logroño, para quien el fiscal pide 18 años cárcel y 36.000 euros de indemnización a la víctima y otros perjudicados Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Prosigue en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a Salustiano A.M., para el que la Fiscalía pide 39 años de cárcel por asesinar a su mujer e intentarlo con su cuñado. Audiencia Provincial.

10:30h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez que investiga el caso Púnica ha citado a declarar como imputado al empresario Abel Linares, que, según la Fiscalía, habría aceptado realizar "facturación ficticia" a la Consejería madrileña de Educación cuando la dirigía Lucía Figar para encubrir trabajos de reputación personal que la trama presuntamente hizo para ella. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

SOCIEDAD

--------

10:30h.- Valencia.- SANIDAD TECNOLOGÍA.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, visita junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, la empresa de base tecnológica Bioinicia, dedicada al desarrollo y fabricación de nanofibras y materiales microestructurados con aplicaciones en el ámbito sanitario. C/ de l'Algepser, 65, nave 3. Paterna.

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN CONSEJO.- La ministra de Educación preside la toma de posesión de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, en la sede del Ministerio.

12:00h.- Valencia.- CORONAVIRUS INVESTIGACIÓN.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, visita junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, el Instituto de Biomedicina de València - CSIC, que desarrolla proyectos de investigación relacionados con la pandemia de COVID-19. C/Jaume Roig, 11.

12:30h.- Madrid.- SANIDAD OMS.- La ministra de Sanidad se reúne por vía telemática con el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge.

18:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS VACUNAS.- La ministra de Sanidad preside la reunión de seguimiento de vacunas, en la sede.

17:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN DROGADICCIÓN.- La ministra de Educación interviene por videoconferencia en el evento In(fórmate), organizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Google.

18:00h.- Madrid.- POLÍTICA AMBIENTAL.- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reúne por vídeoconferencia con los consejeros de Medio Ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

20:00h.- Madrid.- RIESGO CARDIOVASCULAR.- Un equipo de investigadores españoles liderados, entre otros, por Valentín Fuster publica un estudio en la revista Journal of the American College of Cardiology que aporta nuevos datos sobre la asociación entre riesgo cardiovascular y otras enfermedades.

CULTURA

-------

10:30h.- Vitoria.- CINE VASCO.- Presentación de la 37 Semana del Cine Vasco que proyectará entre el 22 y el 27 de febrero una selección de las mejores películas de un año plagado de éxitos. Dendaraba.

12:30h.- Barcelona.- FESTIVAL SALMON.- Presentació de la novena edición del festival de las artes vivas de Barcelona SALMON, que por primera vez está impulsado por cuatro estructuras artísticas de la ciudad: La Caldera, el Graner, el Antic Teatre y La Poderosa. Por streaming.

15:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Ainhoa Amestoy dirige "Desengaños amorosos", basada en una obra de María de Zayas, una de las autoras del Siglo de Oro, que reivindica en el texto la educación para la mujer y la igualdad de sexos.

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

16:00 h. Preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, con la asistencia de la ministra de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

15:00 h. Participa por vía telemática en la reunión del Eurogrupo.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

18:00 h. Mantiene una reunión telemática con los consejeros de Medio Ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León para hablar de la situación del lobo ibérico.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

07:50 h. Es entrevistada en BBC Radio.

09:00 h. Preside la Asamblea General de la Alianza Sahel, que se celebra en Yamena (Chad).

14:00 h. Participa en la reunión de la Cumbre G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger), que se celebra en Yamena (Chad)

MINISTRO DE JUSTICIA

12:30 h. Se reúne con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

MINISTRA DE DEFENSA

09:00 h. Preside la reunión del Consejo Superior del Ejército del Aire, en el Cuartel General del Aire (Plaza de Moncloa, Madrid).

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

11:00 h. Preside la toma de posesión de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, en la sede del Ministerio.

17:00 h. Interviene por videoconferencia en el evento In(fórmate), organizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Google.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

10:00h Se reúne, en la sede del Ministerio, con responsables de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

17:00h Se reúne, en la sede del Ministerio, con responsables del grupo impulsor del Proyecto Centro de Formación TIC de Galicia.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

10:00 h. Se reúne con alcaldes de la Zona Este de Madrid, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes, 12).

11:15 h. Atiende a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

12:00 h. Visita la empresa farmacéutica PharmaLoop, en el Polígono Industrial Azque de Alcalá de Henares (C/ Bolivia, 15).

13:15 h. Visita la empresa Escribano Mechanical & Engineering (Avenida Punto Es, 10. Alcalá de Henares).

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

10:30 h. Preside, por videoconferencia, el Consejo Consultivo de Política Pesquera para asuntos comunitarios y las Conferencias Sectoriales de Agricultura y de Pesca.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

13:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, el presidente de la Comisión de Cultura y Deporte en el Senado, Manuel Escarda, y el senador Jesús Caro Adanero.

MINISTRA DE SANIDAD

12:30 h. Se reúne por vía telemática con el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge.

18:00 h. Preside la reunión de seguimiento de vacunas, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

10:30 h. Visita en Valencia, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la empresa de ingeniería Bioinicia (Carrer de lAlgepser, 65, nave 3. Paterna).

12:00 h. Visita, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el Instituto de Biomedicina de Valencia (C/ Jaime Roig, 11).

14:00 h. Se reúne con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat (Carrer dels Cavallers, 2).

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

17:00 h. Preside, por vía telemática, la Conferencia General de Política Universitaria.