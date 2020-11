Jueves, 26 de noviembre de 2020

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- En pleno debate sobre lo que se podrá hacer o no en las próximas navidades para controlar la segunda ola de coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en el Congreso para informar de la evolución de la pandemia.

(foto) (vídeo) (audio) (en vivo) (infografía)

SANIDAD GRIPE -Madrid- El miedo a la pandemia ha elevado la demanda de vacunas contra la gripe que han crecido un 55 por ciento, cinco millones más que el año pasado, según les consta a las comunidades autónomas y han trasladado al Ministerio de Sanidad.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com 12830957 Y OTROS)

CORONAVIRUS JUVENTUD.- El Consejo de la Juventud de España presenta el último Observatorio de Emancipación Juvenil correspondiente al primer semestre de 2020, con datos acerca de cómo ha afectado la crisis económica generada por la pandemia de la covid-19 a los jóvenes.

CORONAVIRUS ENCUESTA -Valencia- Más de la mitad de los españoles tiende a evitar espacios cerrados cuando sale de casa, y un tercio ha dejado de ir a bares y restaurantes, según una encuesta sobre percepción de la covid-19 elaborada por el Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública en toda España.

(infografía)

SENTENCIA PROCÉS -Madrid- El Tribunal Supremo estudia los recursos de la Fiscalía contra el régimen de tercer grado concedido a los nueve condenados a prisión por el "procés", del que sólo disfrutan la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa al tenerlo el resto suspendido.

PRESUPUESTOS 2021 -Madrid- El trámite de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 en la Comisión de Presupuestos, concluye hoy después de tres días de negociaciones y debate que ahora se trasladan al pleno del Congreso.

(foto) (vídeo)

CORONAVIRUS DEFENSOR -Madrid- La actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, bien a iniciativa propia o por las quejas de los ciudadanos, en relación con la gestión de las administraciones de la epidemia de la Covid-19 se exponen durante la comparecencia del titular de la institución, Francisco Fernández Marugán, en el Parlamento.

(vídeo)

SANTIAGO GRISOLÍA (ENTREVISTA) -Valencia- A punto de cumplir 98 años, el científico valenciano Santiago Grisolía considera que la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno y las autonomías es "mala" porque, a su juicio, "no declaran la verdad" y los datos que ofrecen a los ciudadanos "son un poco deficientes", asegura en una entrevista con EFE.

(foto) (vídeo)

NACHO VIGALONDO (ENTREVISTA) -Madrid- Nominado al Oscar en 2005 por su corto "7:35 de la mañana" y al Goya por sus "Cronocrímenes" (2007), Nacho Vigalondo, que se ganó a los amantes más friquis del cine con "Extraterrestre", "Open Windows" o "Colossal", se come ahora la pantalla de TNT con la segunda temporada de "Vigalondo Midnight Madness", una propuesta cinéfila diferente de la que habla con Efe.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ -Sevilla- Sevilla acoge la presentación de Poemas impersonales, de Juan Ramón Jiménez, un volumen con más de medio centenar de composiciones inéditas del Nobel andaluz, y que supone la última novedad de la colección Vandalia que edita la Fundación José Manuel Lara.

(foto)

GREEN FRIDAY (CRÓNICA) -Madrid- Frente al consumo impulsado por las ofertas del "Black Friday" nace el "Green Friday", un contrapunto a esta iniciativa que aboga por ejercer un consumo meditado y responsable, cuestionando la necesidad de comprar de forma compulsiva y animando al consumidor hacia una apuesta sostenible. Por María Muñoz

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com 11609692, 12021875 y otros)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

.- Barcelona.- AYUSO CATALUÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viaja a Barcelona para mantener reuniones con diversos sectores y representantes de ámbitos como la educación, el empresariado o la hostelería y la sociedad catalana.

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS CIUDADANOS.- El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, vicepresidente del Grupo Renew Europe y vicepresidente de ALDE, Luis Garicano, da una conferencia en Nueva Economía Fórum.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA MEDITERRÁNEO.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, asiste a la reunión ministerial UE-Vecindad Sur (Barcelona).

09:30h.- Madrid.- ESTADO AUTONÓMICO.- La presidenta del Senado, Pilar Llop, inaugura el IX Foro de las Autonomías en el que interviene para dar una visión general del estado autonómico Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública.

10:00h.- Madrid.- SENADO AUTONOMÍAS.- La Comisión de Función Pública del Senado debate una moción del PP que insta al Gobierno a publica los órdenes del día de las reuniones del Consejo de Ministros, así como los documentos que acompañan a los expedientes tratados por el Gabinete. Palacio del Senado.

10:00h.- Madrid.- SENADO GOBIERNO.- La Comisión de Función Pública del Senado debate una moción del PSOE para aplicar el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024. Palacio del Senado.

10:00h.- Madrid.- UNIÓN EUROPEA.- El secretario de Estado para la UE comparece ante la Comisión Mixta para la Unión Europea. Palacio del Congreso.

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece una rueda de prensa en Barcelona, acompañado del diputado por Barcelona y candidato a la Generalitat Ignacio Garriga (foto). Hotel Barcelona Sants (Pl. Paisos Catalans, s/n).

12.00.- Madrid.- ESPAÑA DIPLOMACIA.- La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital se reúne con los embajadores en España de los 27 países miembros de la Unión Europea.

12:30h.-Madrid.- CONSEJO ESTADO.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, asiste a la toma de posesión de las nuevas consejeras permanentes del Consejo de Estado, Paz Andrés de Santa María y Adela Asua Batarrita. (Por streaming).. ADR

13:00h.- Madrid.- RUBALCABA LIBRO.- El expresidente del Gobierno Felipe González y los exdirigentes socialistas Elena Valenciano y Eduardo Madina participan en la presentación del libro de Antonio Caño "Rubalcaba. Un político de verdad". Espacio Bertelsmann. O'Donell, 10.

15:30h.- Barcelona.- ASUNTOS EXTERIORES.- La ministra de Asuntos Exteriores asiste a la Reunión Ministerial de los países de la Unión Europea y de la Vecindad Sur, que se celebra en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona.

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- La presidenta del Senado, Pilar Llop, participa en una videoconferencia entre los senados de España y Francia. Palacio del Senado.

19:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviene en la presentación del libro de Eduardo Ranz "No matarás. Memoria civil. Un recorrido por la memoria histórica". Centre Cultural Blanquerna. Calle Alcalá, 44.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). CGPJ.

10:00h.- Madrid.- SENTENCIA PROCÉS.- El Tribunal Supremo estudiará este jueves los recursos de la Fiscalía contra el régimen de tercer grado concedido a los nueve condenados a prisión por el "procés", del que sólo disfrutan la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa al tenerlo el resto suspendido. Tribunal Supremo.

10:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez del caso Púnica interroga como investigado al ex comisionado del Gobierno madrileño para la atención de víctimas del terrorismo Ignacio García de Vinuesa, que renunció recientemente a su cargo al conocerse su imputación en relación con la trama. También están citados la exalcaldesa de Denia Ana Maria Kringe y el que fuera su jefe de gabinete Claudio José Roig. Audiencia Nacional. C/ García Gutíérrez.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ATENTADOS CATALUÑA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a tres acusados de participar en preparativos para los atentados cometidos en agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) con las declaraciones de más testigos, entre ellos miembros de Mossos d'esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional. C/ Límite esquina C/ Mar Cantábrico.

12:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Las asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente acuden al Congreso de los Diputados a hacer entrega del manifiesto ciudadano para la independencia judicial respaldado por cinco asociaciones judiciales y fiscales y firmado por más de 20.000 ciudadanos. Congreso.

SOCIEDAD

---------

09:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El presidente del Gobierno preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, a la que asisten la ministra de Política Territorial y Función Pública y el ministro de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS SALUD.- La Fundación Mapfre presenta el informe "La salud de los españoles durante la crisis Covid-19", para conocer el impacto de la crisis en la salud física y emocional y los nuevos hábitos adoptados.

10:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- Salud Mental España organiza la jornada "Salud mental y bienestar agenda 2030", que tiene como objetivo analizar la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este ámbito.

10:00h.- Madrid.- DÍA SIDA.- Cesida y Gilead presentan la campaña de concienciación del VIH "¿Cuáles son tus razones para hacerte la prueba del VIH?".

10:00h.- Madrid.- SALUD ANTICONCEPCIÓN.- La Sociedad Española de Contracepción presenta en rueda de prensa telemática la Encuesta Nacional sobre Anticoncepción que elabora anualmente y que este año recogerá, en un apartado, la repercusión del coronavirus en la salud reproductiva.

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MAYORES.- El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el encuentro virtual "Mayores: la generación ignorada" en el que se analizarán las necesidades de las personas de más de 60 años.

10:00h.- Madrid.- INFANCIA COMUNICACIÓN.- Presentación de los primeros resultados de las investigaciones realizadas por la Cátedra de Comunicación Digital en la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Complutense.

10:30h.-Madrid.-CONSUMO COMPRAS.- La Mesa de Participación (MPAC), un grupo de trabajo formado por federaciones y asociaciones de consumidores, presenta las conclusiones de la Encuesta de Hábitos de Compra y Consumo 2020, un acto al que está previsto que asista el ministro de Consumo, Alberto Garzón; la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, y el presidente en funciones del Consejo Económico y Social, Pedro Fernández.

10:30h.- Madrid.- DÍA SIDA.- La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) presenta la campaña Deja Tu Huella en la Lucha Contra el VIH con motivo del Día Mundial Contra el SIDA que se celebra el día 1 de diciembre.

10:30h.- Madrid.- NOTICIAS FALSAS.- Se presentan los resultados del proyecto "Culebras", un experimento social sobre viralización de fake news: durante el mes de agosto, sus autores gestaron cuatro noticias falsas para poder analizar su comportamiento en redes sociales y sistema de mensajería.

11:00h.- Barcelona.- CORONAVIRUS EDUCACIÓN.- El sindicato USTEC, mayoritario entre los docentes de Cataluña, hace balance del funcionamiento de las escuelas desde el retorno presencial a las aulas hace casi tres meses. Youtube.

11:00h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- La Fundación Bankia presenta el Observatorio de la Formación Profesional en España. https://zoom.us/webinar/register/WN_tIRKIGzaRg6ILlKmM-92nQ.

11:00h.-Madrid.-CORONAVIRUS PANDEMIA.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece ante la Comisión de Sanidad del Congreso para informar de las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia. Congreso.

11:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, comparece en el Congreso para informar de las líneas generales de actuación de su departamento.

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD TRANSEXUALES.- Mujeres trans explican la discriminación que padecen a la hora de acceder a un empleo en un acto organizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) en el que se presentará un programa de inserción sociolaboral orientado a este colectivo.

11:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS JUVENTUD.- El Consejo de la Juventud de España presenta el último Observatorio de Emancipación Juvenil correspondiente al primer semestre de 2020, con datos acerca de cómo ha afectado la crisis económica generada por la pandemia de la covid-19 a los jóvenes. Calle Montera, 24, 6ª planta.

12:00.- Madrid. CORONAVIRUS VACUNA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la fábrica de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. San Sebastián de los Reyes.

12:30h.- Madrid.- MEDIO AMBIENTE .- Teresa Ribera interviene en la entrega del Prix Diálogo a la amistad hispano-francesa a las científicas: la francesa Vlerie Masson-Delmotte y la española Mari Carmen Domínguez, organizado por la Asociación Diálogo. Madrid.

13:00h.- Madrid.- PARLAMENTO RTVE.- La administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateo, comparece ante la Comisión Mixta de control parlamentario de la corporación, donde contestará a una batería de preguntas sobre el funcionamiento de la radio y la televisión públicas. Palacio del Senado.

13:00h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- Amigos de la Tierra Internacional y Milieudefensie (Amigos de la Tierra Países Bajos) organizan una sesión de información internacional para medios sobre su demanda climática contra Shell.

13:00h.- Madrid.- DEFENSOR CORONAVIRUS.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, comparece en el Congreso para dar cuenta de las actuaciones de la Institución durante la pandemia de la covid-19.

13:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS AUTISMO.- III Conferencia estatal sobre la educación del alumnado con trastorno del espectro del autismo durante la pandemia. Online.

13:30h.- Barcelona.- CORONAVIRUS CRISIS SOCIAL.- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, convoca a los máximos representantes del Govern a la reunión de la Mesa de Emergencia Social por la COVID para presentarles propuestas y recomendaciones para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia. Palau Pedralbes y plataforma Zoom.

15:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS POBREZA.- La Comisión de Derechos Sociales del Senado debate varias mociones, entre ellas una sobre medidas para minimizar el impacto económico de la pandemia sobre la población más vulnerable.

16:30h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- Presentación del documento, "Una Hoja de Ruta para las Enfermedades Raras: Propuestas de Consenso para la Sanidad", en una jornada en la que participarán autoridades, expertos y pacientes del ámbito de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes en el que se expondrán los desafíos actuales durante la pandemia de coronavirus para los afectados por estas patologías.

17:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ministerio de Igualdad organiza, con motivo del 25N, el seminario "Interseccionalidad. Por todas las mujeres, con todas las mujeres".

17:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS UNIVERSIDAD.- El ministros de Universidades, Manuel Castells, participa en el foro Universidad, ciencia y conocimiento en tiempos de pandemia: perspectivas iberoamericanas que organiza la Fundación Carolina. https://www.youtube.com/watch?v=2NEjwSUsWVI&feature=youtu.be.

18:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, mantiene un encuentro telemático con la exministra de Igualdad del Gobierno y actual representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído, en el marco de un acto titulado "Alianzas contra la violencia machista. Redes para la igualdad".

18:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN AUDIENCIA.- La Asociación de Medios de Información (AMI) profundiza en las claves que han marcado el cambio de hábitos de la audiencia durante la pandemia, los desafíos y las posibles soluciones de los editores para superar la crisis.

18:30h.-Madrid.-CORONAVIRUS PANDEMIA.- Rueda de prensa de actualización de datos de la pandemia.

20:00h.- Bilbao.- UNIVERSIDAD VASCA.- La Universidad del País Vasco celebra la votación de las elecciones a rector, con la única candidatura de la catedrática Eva Ferreira, a las que están convocadas un total dr 48.207 personas.

CULTURA

--------

10:30h.- Madrid.- JORNADA GUIONISTAS.- El sindicato de guionistas ALMA ha convocado dos mesas redondas con guionistas de series de estreno e históricas que reunirán a una decena de los mejores guionistas españoles, de Jorge Gerricaechevarría ("30 monedas") a Isabel Peña ("Antidisturbios") a Ignacio del Moral ("Farmacia de guardia") o Pilar Nadal ("Periodistas"). Academia de Cine y on line.

10:30h.-Sevilla.- JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.- Sevilla acoge la presentación de Poemas impersonales, de Juan Ramón Jiménez, un volumen con más de medio centenar de composiciones inéditas del Nobel andaluz, y que supone la última novedad de la colección Vandalia que edita la Fundación José Manuel Lara. Biblioteca Infanta Elena.

11:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIE.- Presentación virtual de "Gamer Sapiens", nueva producción original del Canal Historia que analiza épocas significativas de la Historia a través del mundo de los videojuegos.

11:00h.- Zaragoza.- ARTE FRANCÉS.- El director de Caixaforum Zaragoza, Ricardo Alfós, y Phillip Dennis Cate, comisario independiente y crítico de arte, presentan "El espíritu de Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec", una exposición para conocer los aspectos esenciales del arte francés radical de finales del siglo XIX y que muestra el papel que tuvieron en la trayectoria de Toulouse-Lautrec y de sus coetáneos las producciones artísticas efímeras (foto). CaixaForum Zaragoza/Telemática.

11:30h.- Barcelona.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, explica las medidas de acompañamiento de la Generalitat en la paulatina reanudación de la actividad en el sector cultural, uno de los más afectados por las restricciones a causa de la pandemia.. Palau Marc, La Rambla 8.

12:30h.-Vitoria.-CINE ULLOA.- Juanma Bajo Ulloa presenta su última película, "Baby", estrenada en el Festival de Sitges. Cines Florida.

12:30h.- Madrid.- ILUSTRACIÓN EXPOSICIÓN.- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, inaugura la exposición Carteles para un camino, 100 años de ilustración jacobea. Biblioteca Nacional.

13:30h.- Málaga.- POESÍA PREMIO.- Fallo del XXI Premio Internacional de Poesía Emilio Prados para menores de 35 años que convoca la Diputación de Málaga. Centro Cultural MVA. Calle Ollerías, 34.

16:00h.- Madrid.- MODA SOSTENIBLE.- II Jornada de sostenibilidad, responsabilidad e innovación en el diseño de moda.

19:00h.- Zaragoza.- TELEVISIÓN SERIES.- El director de la serie "Antidisrturbios", Rodrigo Sorogoyen; la creadora y co-guionista zaragozana, Isabel Peña, y tres de sus protagonistas, Vicky Luengo, Roberto Álamo y Álex García, participan en la segunda sesión online de La buena estrella, el ciclo de coloquios organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, a la que asisten la ministra de Política Territorial y Función Pública y el ministro de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

12:00 h. Visita la fábrica de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, acompañado por el ministro de Ciencia e Innovación, en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12:30 h. Asiste a la toma de posesión de las nuevas consejeras del Consejo de Estado, en la sede del Consejo.

16:30 h. Preside por vía telemática la reunión de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

11:00 h. Comparece ante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Congreso de los Diputados.

Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

12:00 h. Se reúne con los embajadores en España de los 27 países miembros de la Unión Europea.

20:00 h. Interviene, mediante un vídeo grabado, en la entrega de los Premios Líderes 2020 del diario La Información en su tercera edición.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

09:45 h. Interviene por videoconferencia en la mesa redonda ministerial sobre Hidrógeno y Planes de Recuperación, organizada por el Fórum Europeo de Hidrógeno.

12:30 h. Participa por videoconferencia en la entrega del Prix Diálogo a la amistad hispano-francesa a la científica francesa Valerie MassonDelmotte y a la española Mari Carmen Domínguez, en un acto organizado por Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

09:00 h. Es entrevistada en el programa Las Mañanas de RNE.

14:00 h. Se reúne, en el Ayuntamiento de Barcelona, con la alcaldesa, Ada Colau; el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y la teniente de alcalde, Laia Bonet.

15:30 h. Asiste a la Reunión Ministerial de los países de la Unión Europea y de la Vecindad Sur, que se celebra en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona.

18:30 h. Se reúne, en el Palacio de Pedralbes, con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

10:30 h. Interviene en la firma del VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (C/ San Bernardo, 20).

20:00 h. Clausura la entrega de Premios Expansión a la Innovación en Recursos Humanos, en el Hotel Westin Palace.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

09:00 h. Interviene, mediante un video grabado, en la inauguración de Talent Woman España@Home 2020, evento que desarrolla y contribuye al fortalecimiento de las mujeres a través de la ciencia, la tecnología, los negocios y la innovación.

10:45 h. Interviene en la conferencia A new deal for European Tourism: Digitization and Sustainability en el marco del Tourism Innovation Summit que se celebra en el Palacio de Congresos de Sevilla (Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

13:00 h. Es entrevistada en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER Andalucía.

17:00 h. Asiste a la entrega de los Tourism Innovation Awards 2020' en el Palacio de Congresos de Sevilla.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

09:30 h. Mantiene una reunión de trabajo con la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Baleares, Mae de la Concha, para analizar la aplicación de la futura Política Agraria Común (PAC) en las islas, en Palma (Mallorca).

10:30 h. Ofrece una rueda de prensa junto a la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la sede de la Consejería (C/ Eusebi Estrada, 145. Edificio Sa Granja).

10:30 h. Participa, mediante un video grabado, en el seminario El futuro del sector oleícola, organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) con motivo del Día Mundial del Olivo.

12:15 h. Participa junto a la presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Francina Armengol, en la presentación telemática de la Reserva Marina de la Dragonera que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Andratx (Mallorca).

13:30h. Ofrece una rueda de prensa junto a la presidenta de Baleares.

18:30 h. Interviene, a través de un video grabado, en la entrega de los V Premios Alimenta Navarra, que se celebra en el Teatro Gaztambide de Tudela (Navarra).

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

13:00 h. Clausura el IX Foro de las Autonomías organizado por el Observatorio Público IDP Barcelona, en el Senado.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

12:30 h. Inaugura la exposición Carteles para un camino. 100 años de ilustración jacobea, instalada en la Sala de Guillotinas del Museo de la Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20).

MINISTRO DE SANIDAD

11:00 h. Comparece en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

16:00 h. Preside el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en la sede del Ministerio.

MINISTRA DE IGUALDAD

12:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Múñoz, en el marco de la preparación del Foro Generación Igualdad.

MINISTRO DE CONSUMO

12:15 h. Interviene en la clausura de la VI Jornada de la Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (MPAC), en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (C/ Alcalá, 47).

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

17:00 h. Participa por videoconferencia en el encuentro sobre pensiones organizado por el Diario Levante-El Mercantil Valenciano.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

08:30 h. Es entrevistado en el programa Cafè didees con Gemma Nierga, en RTVE Catalunya.

17:00 h. Asiste por vía telemática al seminario Diálogos con América Latina, organizado por la Fundación Carolina y la Casa de América.