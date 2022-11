Irene Montero acusa al PP de promover la "cultura de la violación" y Meritxell Batet abronca a la ministra

Continúan las tensiones en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de la polémica ley del solo sí es sí. Esta vez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este miércoles al PP de "promover la cultura de la violación", que pone en cuestión a las víctimas en referencia a sendas campañas en las comunidades de Madrid y Galicia dirigidas a la mujer para evitar agresiones sexuales. Montero se ha expresado de esta manera durante la sesión de control al Gobierno en la que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, la ha llamado al orden al considerar no adecuada la expresión de la titular de Igualdad y, en general, ha pedido respeto y contención en el lenguaje en el Pleno.

Las palabras de Montero han llevado a que todo el Partido Popular se levantase en bloque al escucharlas, con una oleada de protestas que, durante unos minutos, ha sido imposible parar por la presidenta de la Cámara Baja: "Es un insulto, no se insulta". Es más, durante la intervención de la ministra de Igualdad, Meritxell Batet ha tenido que pedir silencio, "no se interrumpe una pregunta". Dos minutos ha tardado en calmar al hemiciclo. Al terminar la ponencia de Irene Montero, Batet le ha llamado la atención por haber usado ese tipo de palabras, "la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios para referirse a un grupo", y le ha pedido "respeto". No ha habido sin embargo expulsiones.

Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha solicitado la palabra para destacar que la afirmación de Montero "es altamente ofensiva", ha dicho, "que una dirigente que tiene la responsabilidad de dirigir las políticas de igualdad esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad y por que se acabe la violencia de género", le respondía Gamarra, que exigía a la ministra "asumir sus responsabilidad y ser un poquito más responsable, por lo menos por respeto a las víctimas", zanjaba.

El rifirrafe ha continuado con la intervención después de la portavoz de Vox, aunque la ministra de Igualdad tampoco ha querido responder aquí al número de rebaja de penas necesarias para que se rectifique esta ley. Todo ello mientras Pedro Sánchez se ha ido de la Cámara sin mencionar las consecuencias que la polémica norma está teniendo en la rebaja de penas a condenados por agresiones sexuales.