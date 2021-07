Un informe del pentágono deja más dudas que certezas sobre los ovnis

Luces extrañas, platillos voladores, flashes en el cielo... Durante años muchos han sido los fenómenos que han ido aumentando la creencia de que quizás no estemos solos en el universo.

Ciertos episodios de difícil explicación, y que daban pie a diversas teorías sobre la existencia de extraterrestres, nos han acompañado durante las últimas décadas. Por eso, muchas voces que pedían al gobierno de los Estados Unidos pronunciarse sobre estos hechos, algo que al fin se ha producido.

El 26 de junio de 2021, el Departamento Nacional de Inteligencia del Pentágono publicó el primer informe oficial sobre ovnis. El escrito, de no más de 9 páginas, no acaba de dar los resultados esperados y ha dejado más preguntas que respuestas. El resumen sería que sí, efectivamente hay algo ahí afuera, pero no saben lo que es.

El informe llega como resultado del programa iniciado en 2007 para el estudio, y de la creciente fiebre por los ovnis que ha aparecido durante la pandemia. Y es que los avistamientos de este tipo han aumentado mientras la gente estaba encerrada en sus casas.

De un total de 144 avistamientos de UFOs (fenómenos aéreos no identificados) registrados entre 2004 y 2021, sólo uno tiene una explicación clara; un globo aerostático, mientras que los otros 143 siguen sin tener conclusiones precisas. Y aunque en ningún momento nombra a los extraterrestres, tampoco los niega o descarta de forma expresa.

El pentágono explica que este informe no ha sido capaz de conseguir aclarar el origen o el motivo de estos encuentros porque los sensores o la tecnología que los ha captado no estaban diseñados para eso. De ahí, que las conclusiones sean tan variadas.

Y es que al no haber certezas sobre lo que pueden ser, el pentágono no quiere cerrar la puerta a que efectivamente sean objetos de origen extraterrestre. Por eso concluyen que estos episodios pueden deberse a desórdenes aéreos, fenómenos atmosféricos, tecnología de espionaje de otro país... o quizás, a tecnología desconocida para el ser humano.