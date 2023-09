HOY SERÁ NOTICIA. Viernes 15 de septiembre de 2023

UE FINANZAS

Continúa el encuentro en Santiago de los ministros de Economía de la UE

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) celebran la segunda jornada de su encuentro informal en Santiago de Compostela, en la que el principal punto de la agenda será avanzar en las nuevas reglas fiscales del bloque y serán informados sobre el proceso para elegir a la persona que presidirá el Banco Europeo de Inversiones.

Este viernes la cumbre constató que tanto la Unión Europea como el Mercosur tienen voluntad de implicarse "muy intensamente" para progresar en las negociaciones del acuerdo de libre comercio y concluirlo este mismo año, dijo el vicepresidente y responsable de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

PARTIDOS PODEMOS

Podemos convoca a la militancia para rearmarse frente al riesgo de invisibilidad en Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha convocado hoy a la militancia en un acto en el Círculo de Bellas Artes para reivindicarse como la "única" fuerza transformadora y de utilidad ante el riesgo de quedar completamente invisibilizados dentro de Sumar.

Podemos quiere que este acto sirva de rearme ideológico de los morados ante el nuevo curso político en el que mantienen la tensión con Sumar y en una etapa marcada por la incertidumbre al no haberse despejado la duda de si habrá o no repetición electoral. Belarra y la secretaria de Acción Política y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, reunirán a sus bases después de llevar unos días manteniendo el pulso a Yolanda Díaz por no querer negociar ahora que Montero pueda seguir como ministra en un eventual Gobierno de coalición progresista y por no entrar en el reparto de portavocías adjuntas del grupo parlamentario.

GOBIERNO INVESTIDURA

ERC y JxCat reúnen a sus consejos nacionales

ERC y JxCat reúnen a sus consejos nacionales, en pleno contexto de negociación para la investidura del próximo presidente del Gobierno, mientras que el PSC, En Comú Podem y la CUP también convocan actos en Cataluña.

Este viernes el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el expresidente catalán Carles Puigdemont se reunieron en Waterloo (Bélgica) para intercambiar posiciones de cara a unas negociaciones, que "no han comenzado", para una eventual investidura, ante el papel clave de sus formaciones en la conformación del Gobierno de España.

SEMANA MOVILIDAD

Arranca la Semana Europea de Movilidad con la eficiencia energética como objetivo de 2023

'¡Combina y muévete!' es el lema empleado este año para apoyar la Semana Europea de la Movilidad (SEM) que se celebra oficialmente desde hoy sábado hasta el próximo viernes 22 con la eficiencia energética como principal objetivo para la edición de este año.

La iniciativa, que se celebra desde el año 2000 con el apoyo de la Comisión Europea y en España impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), enfoca sus acciones especialmente en las áreas más urbanizadas ya que, según los datos oficiales, el 70 % de las emisiones de CO2 a nivel global se genera en las ciudades y en un alto porcentaje derivan del transporte.