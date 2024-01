HOY SERÁ NOTICIA. Jueves, 25 de enero de 2024

LEY AMNISTÍA

Continúan los enfrentamientos entre PSOE y PP por la ley de amnistía

El enfrentamiento y los reproches mutuos entre el PSOE y el PP por las consecuencias de la ley de amnistía no cesan, especialmente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, y siguen enturbiando la vida política.

Todo ello a la espera de que se convoque antes de que acabe enero el pleno del Congreso que aprobará la norma para su remisión al Senado.

REFUERZO EDUCACIÓN

Sánchez expone hoy al Consejo Escolar los planes de refuerzo escolar y de los móviles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, exponen hoy jueves al Consejo Escolar del Estado -que reúne a la comunidad educativa- sus planes sobre el uso de los móviles en los centros educativos y el anunciado refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora.

Durante la reunión de la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo en materia de educación del Gobierno ya estaba previsto abordar la cuestión de los móviles, tras la propuesta del Ministerio de Educación de limitar su utilización en primaria y secundaria.

JORNADA LABORAL

Trabajo se reúne con patronal y sindicatos para abordar la reducción de jornada

El Ministerio de Trabajo se reúne este jueves con patronal y sindicatos para abordar el cambio legislativo que reduzca la jornada laboral.

Se pretende la reducción hasta las 37,5 horas semanales, según el acuerdo de Gobierno suscrito por PSOE y Sumar.

CONSTITUCIÓN DISCAPACIDAD

El Senado aprueba este jueves la reforma constitucional para eliminar 'disminuidos'

El pleno del Senado tiene previsto ratificar este jueves en un pleno extraordinario la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' y sustituirlo por 'personas con discapacidad'.

Antes del debate, la Mesa del Senado debe decidir sobre el recurso del grupo de la Izquierda Confederal, del que forma parte Compromís, por no haber admitido enmiendas, como la presentada para la recuperación del derecho civil valenciano, que previsiblemente no saldrá adelante al no ceñirse al objeto de la reforma.

MAFIA BLANQUEO

La Policía Nacional informa sobre una operación contra el narcotráfico

La Policía Nacional da a conocer este jueves los detalles de una operación en la que ha detenido a uno de los principales capos de la Mocro Maffia.

Operación en la que se ha desmantelado un estructura societaria dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

PREMIO ALFAGUARA

El jurado falla el Premio Alfaguara de novela 2024

Ochocientos originales procedentes de España, Latinoamérica y Estados Unidos se han presentado a la XXVII edición del Premio Alfaguara de novela, cuyo jurado da a conocer este jueves su fallo en Madrid.

El escritor peruano Gustavo Rodríguez ganó este galardón en la pasada edición con Cien cuyes, una novela sobre la vejez, la dignidad, la violencia de clase y el miedo frente a un futuro incierto.

EL TIEMPO

Tiempo estable este jueves, con temperaturas altas para la época y sin precipitaciones

El tiempo anticiclónico se mantendrá este jueves con valores altos en los termómetros para esta época del año, y predominio de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se prevé abundante nubosidad baja en el oeste de Galicia, meseta Norte, valles de la meseta Sur, Ebro y depresiones del noreste, que podrá generar nieblas matinales, más densas y prolongadas en la meseta Norte, y tampoco se descartan nieblas costeras en el norte del área mediterránea. La Aemet prevé intervalos de nubes medias y altas y calimas en Canarias, con viento del este y sureste en el archipiélago e intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las islas.