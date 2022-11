España lidera la misión espacial Arrakihs, seleccionada por la ESA

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha aprobado oficialmente hoy la selección de la misión Arrakihs, la primera de su programa científico liderada desde España, con el objetivo de que sea lanzada en 2030.

En concreto, la misión está coordinada desde el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Cantabria, y su principal objetivo es el estudio de la materia oscura, informa un comunicado del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Debido a sus propiedades, la detección directa de esta es muy compleja y, por ahora, la comunidad científica solo es consciente de su existencia a través de sus efectos gravitatorios.

Son precisamente estos efectos sobre los satélites que orbitan en el halo de galaxias como la Vía Láctea, los que Arrakihs podrá descubrir y caracterizar para ayudar a desvelar la naturaleza de la materia oscura. El equipo investigador responsable está liderado por Rafael Guzmán.

La misión Arrakihs (Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys) fue presentada al programa de las Misiones-F (Fast Missions Oportunities) de la ESA en febrero de este año.

En su desarrollo participa un consorcio internacional, con centros de España, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Austria y Estados Unidos.

Para la misión, la empresa Satlantis ha diseñado y desarrollado una cámara binocular visible e infrarroja que va a permitir obtener imágenes de cien galaxias similares a la Vía Láctea.

La profundidad, resolución y gran campo de las imágenes que proporcionará Arrakihs supondrán "un hito astronómico" y proporcionarán una información clave sobre el conocimiento de la materia oscura en el universo, detalla el Ministerio.