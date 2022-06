Empleados de Siro en Toro (Zamora): "Es esto o la empresa se va a la mierda"

Trabajadores de Siro que han asistido a las asambleas celebradas en Palencia y Toro (Zamora) y han apoyado el plan de viabilidad que evitará el cierre de las cuatro plantas y la pérdida de los 1.700 empleos de la galletera, han reconocido que "es esto o la empresa se va a la mierda".

Así lo ha expresado a Efe el empleado de Siro en Toro José Luis de Castro, que lleva trece años en la empresa, en la que también trabaja su mujer.

Ha reconocido que los trabajadores llevan meses "bastante malos" por la incertidumbre del futuro laboral, y ha recordado que la empresa llevaba meses intentando que la plantilla aceptara un plan de viabilidad que al final ha sido "menos leonino y menos dañino".

A su juicio, la situación crítica de Siro deriva de "una mala gestión" y eso ha generado también entre los trabajadores una "falta de confianza" con la empresa, ya que no ha sido transparente con ellos.

"La gente al principio votaba que no porque no había confianza, no creíamos lo que estaban contándonos", ha detallado este trabajador, que ha asegurado que ha sido cuando se han puesto "las cosas claras sobre la mesa", cuando la plantilla ha visto la situación y se ha mostrado dispuesta a arrimar el hombro para evitar el cierre.

El 92 % de la plantilla de la fábrica de Siro en Toro ha apoyado este sábado el plan de viabilidad y el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa, la dirección de la galletera y el grupo inversor que inyectará liquidez en el grupo alimentario Siro. EFE

