El drama del exárbitro Brito Arceo al borde del desahucio y otras claves del viernes

1. La ola de frío polar llega a toda España

Un frente frío muy activo recorrerá la Península de noroeste a sureste a partir de este viernes y dejará a su paso chubascos casi generalizados, que serán de nieve a partir de 700 metros durante el fin de semana y desplomarán de forma drástica las temperaturas, hasta 10 grados en el caso de las mínimas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que el aire polar ártico que penetrará en la Península desplazará la masa cálida que ha caracterizado el ambiente de las últimas semanas y provocará una notable, e incluso extraordinaria, caída de los termómetros.

2. Rato, primera noche en la cárcel

Las primeras horas del expresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la prisión de Soto del Real se dedicarán a cumplir el protocolo de entrada de cualquier preso en una cárcel, donde, antes de ser internado en el módulo de ingresos, será fotografiado, se le asignará un número y pasará un reconocimiento médico.

Rato, que ha entrado en la cárcel de Soto poco después de las 13:00 horas, para cumplir su condena de cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las tarjetas "black" de Caja Madrid, será conducido por el personal de la prisión para su registro.

3. La Generalitat reabre las delegaciones de EEUU, Francia e Italia

La Generalitat reabrirá en los próximos días las delegaciones de Italia, Estados Unidos y Francia, en el marco del plan del conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, de recuperar todas las "embajadas" que se tuvieron que cerrar por la aplicación del artículo 155.

Ernest Maragall viajará el próximo lunes, día 29, a Roma para reabrir la delegación del Govern en la capital italiana, que dirigirá Luca Bellizzi, quien ya ocupaba este puesto antes de ser cesado por el 155.

4. Trump: "Estoy de acuerdo al 100% con Italia en su línea dura en inmigración"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que está "de acuerdo al cien por cien" con la "línea dura en inmigración ilegal" de las autoridades de Italia, tras una conversación con el primer ministro del país europeo, Giuseppe Conte. "Acabo de hablar con el primer ministro de Italia sobre muchos temas, incluido el hecho de que Italia está ahora adoptando una línea muy dura sobre inmigración ilegal", ha dicho.

...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard line on illegal immigration. The Prime Minister is working very hard on the economy of Italy - he will be successful!