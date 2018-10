Trump: "Estoy de acuerdo al 100% con Italia en su línea dura en inmigración"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que está "de acuerdo al cien por cien" con la "línea dura en inmigración ilegal" de las autoridades de Italia, tras una conversación con el primer ministro del país europeo, Giuseppe Conte. "Acabo de hablar con el primer ministro de Italia sobre muchos temas, incluido el hecho de que Italia está ahora adoptando una línea muy dura sobre inmigración ilegal", ha dicho.

"Estoy de acuerdo al cien por ciento con su postura y Estados Unidos está también adoptando una línea muy dura contra la inmigración ilegal", ha señalado en dos mensajes en la red social Twitter.

Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018

...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard line on illegal immigration. The Prime Minister is working very hard on the economy of Italy - he will be successful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018

Asimismo, ha dicho que Conte "está trabajando muy duro sobre la economía de Italia" y ha agregado que "tendrá éxito".

El mensaje de Trump ha sido publicado horas después de que anunciara que va a enviar al Ejército a la frontera con México mientras la caravana de migrantes centroamericanos continúa su avance por el país vecino.

En un mensaje publicado en Twitter, ha considerado que "las leyes inspiradas por los demócratas hacen que sea difícil para nosotros detener a la gente en la frontera". "Hay que cambiarlo, pero estoy enviando al Ejército para esta emergencia nacional", ha anunciado, sin ofrecer más detalles. "Serán parados", ha añadido.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018

El lunes, Trump dijo que había "alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército" de que la caravana de migrantes, que partió de Honduras con unas 1.300 personas pero que ha ido aumentando a medida que avanzaba el recorrido y estaría compuesta por entre 7.000 y 10.000 centroamericanos, es una "emergencia nacional".

Antes de su victoria electoral, Trump prometió construir un muro a lo largo de la frontera con México, si bien su construcción aún no ha sido posible. Además, el pasado abril ordenó a la Guardia Nacional que ayudara a asegurar la frontera en cuatro estados del suroeste. En la actualidad, hay 2.100 agentes de este cuerpo a lo largo de las fronteras de Texas, Nuevo México, Arizona y California.