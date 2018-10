Brito Arceo, en El Partidazo de COPE: "Lo que más me duele es que han manchado mi nombre"

El exárbitro español no pasa por su mejor momento. Está arruinado, al borde del desahucio y busca ayuda. "Cuando me retiro del arbitraje, caigo en una profunda depresión y me da un ictus. No tengo ayudas, solo tengo lo que me da el Ayuntamiento, no tengo nada de dinero. Villar me dejó solo, si hubiera seguido arbitrando no hubiera tenido problemas con mis empresas", dijo Brito Arceo, en El Partidazo de COPE.