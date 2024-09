El Congreso propina a Sánchez su primera derrota: Reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela gracias al PNV

Primer pleno del nuevo curso político y primera derrota parlamentaria del Gobierno: Reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

La iniciativa impulsada por el PP ha contado con el apoyo de PNV, que se ha desmarcado de Pedro Sánchez y del bloque de la investidura y han votado junto con el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.

El Gobierno se ha mantenido en sus trece ante la petición del PP y ha reclamado margen de maniobra para lograr una posición común en el seno de la Unión Europea antes de reconocer a Edmundo González.

Así lo defendía Félix Bolaños frente a Miguel Tellado, que cree comprometida la acción exterior por los intereses del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La posición del Ejecutivo, según Bolaños, es la transparencia del proceso electoral en Venezuela.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que lo "lógico" es que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe y tome decisiones. Dicho esto, ha indicado que no comparte la posición sobre Venezuela del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Me sorprende mucho que el Gobierno esté diciendo una cosa y su contraria. Yo no sé exactamente si es ideología, si es negocios o si es política, pero yo no comparto la posición de Zapatero y de Sánchez en esta falta de democracia y de reconocimiento al vencedor que se está produciendo en Venezuela", ha declarado.

"GRIETAS" EN EL BLOQUE DE INVESTIDURA

Al ser preguntado si espera que ese reconocimiento de Edmundo González sirva para algo e implique que el Gobierno tome alguna decisión, Feijóo ha respondido que "sería lógico".

De hecho, y ante esa votación sobre Venezuela, Feijóo ha puesto el foco en las "grietas" que, a su juicio, hay en el PSOE y sus socios de investidura, aludiendo a su "minoría parlamentaria" en esta legislatura.

"Creo que las únicas grietas que hay aquí, como podemos comprobar, es en la Cámara, en los socios que apoyan al Gobierno y dentro del propio Gobierno. Nunca he visto un Gobierno más agrietado que éste", ha dicho, al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en materia de financiación. Según ha recalcado, en esta materia no hay "grietas" dentro del PP, que es "un partido de Estado".