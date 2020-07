Cinco fenómenos espaciales que aún no tienen explicación

El espacio está lleno de fenómenos y elementos que el ser humano aún no ha descubierto. Algunos de ellos sí se sabe que existen, pero no ha sido posible encontrarles una explicación. Estos son cinco fenómenos espaciales que la ciencia aún no sabe explicar.

1. Manchas solares

ESA / Eyevine / ContactoPhoto

Las manchas solaresson regiones del Sol con una temperatura mucho más baja a las que les rodea, pero con una intensa actividad magnética. Su intensidad y frecuencia depende de los ciclos de actividad de la estrella, que en este caso, aumentan y disminuyen en ciclos de 11 años de duración.

Cuando se producen estos ciclos la temperatura en La Tierra es más baja. El ciclo más largo fue el de Gleissberg, que duró entre 72 y 83 años y causó el Mínimo de Maunder, que propició una gran bajada de temperaturas en Europa.

Los científicos, aún no saben a que se deben estos ciclos de calor y las manchas solares.

2. Vacío de Bootes

El Vacío de Bootes o Gran Vacío,es una enorme región del espacio que contiene un número muy pequeño de galaxias en comparación con el resto. Tiene un diámetro de 250 millones de años luz, y en un principio se pensaba que ni siquiera contenía galaxias.

No se sabe cómo se ha podido formar una zona tan grande sin prácticamente elementos espaciales, pero la idea base es que varios pequeños vacíos se juntaron en uno mayor.

3. Supernovas

COVER Images / Zuma Press / ContactoPhoto

Las Supernovas son explosiones de estrellas que pueden observarse desde La Tierra cuando una de ellas muere. Estas estrellas que ya no pueden producir reacciones termonucleares de su núcleo se contraen repentinamente, colapsan y generan fuertes emisiones de energía.

Sin embargo, el proceso por el que una estrella explota convirtiéndose en una supernova se desconoce por completo.

4. Rugido espacial

El conocido como 'space roar' es una señal de radio que proviene del espacio y que fue descubierta por la NASA. Es descrita como un fuerte siseo, seis veces más fuerte de las señales de radio que pueden provenir del exterior.

5. Materia oscura y Energía oscura

Nasa / Zuma Press / ContactoPhoto

La materia oscura compone el 27% del espacio, pero no se sabe qué estructura tiene, y tampoco de qué está formada. No emite ningún tipo de radiación electromagnética, y su existencia está sujeta a efectos gravitacionales que se observan en el espacio y que no se pueden explicar solo teniendo en cuenta la materia visible.

Y la energía oscura es la culpable de la aceleración en la expansión del universo. Este tipo de energía supone el 68% del universo, y solo un 5% la materia y energía que hoy en día conocemos.