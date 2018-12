Busca lo más viral: lo más destacado de 2018

No es fácil resumir un año entero en apenas unas publicaciones. Cada una ha tenido un éxito enorme, de ahí que se haya hecho viral, pero sí podemos destacar las que creemos que han tenido más trascendencia.

Comenzamos con uno que ha sido publicado hace muy poco, apenas horas, pero ya se ha hecho viral y no es para menos. Kevin Spacey ha tenido un año muy difícil debido a las acusaciones que pesan sobre él y que no tiene pinta de que vayan a llegar a buen puerto para el actor. Sus películas han sido un fiasco en taquilla (una recaudó en su primer fin de semana solo 500 dólares) y 'House of Cards' le dio por muerto y enterrado:

De hecho fue sustituido a toda prisa en la película más reciente de Ridley Scott, 'Todo el dinero del mundo', y no ha sido aceptado en ninguna producción más. Sin embargo el actor, lejos de darse por vencido, ha decidido salir a la palestra para reivindicar su papel más famoso de los últimos años, Frank Underwood, y ha publicado un sorprendente vídeo titulado “Let Me Be Frank”, en el que juega además con el doble sentido: déjame ser sincero, déjame ser Frank:

¿Montaje de Netflix tras los discretos resultados de la temporada más reciente de 'House of Cards'? Por ahora no se sabe nada, pero que se coloque el anillo presidencial es un gesto muy llamativo.

Otro que nos ha sorprendido muy gratamente y que es muy reciente es este, para el que sobran las explicaciones porque su título lo dice todo: si tu padre es el amo de los efectos especiales, pasa esto:

YouTube, por su parte, ha hecho pública la lista de vídeos más exitosos en 2018. El primero es para Jirafa Rey y Lapili en Factor X en abril con su inenarrable 'Cómeme el donut', al que vamos a dedicar el tiempo justo para ponerlo y nada más:

El segundo, Ana Guerra y Aitana cantan Lo malo en la gala de Eurovisión de OT:

El tercero es Muslona, de Glitch Gyals en Factor X:

El cuarto, otro vídeo musical:

Vamos al octavo ya que por fin no es musical: AuronPlay habla de cómo nos comportamos cuando utilizamos un cajero automático.

Si hablamos de YouTube, tenemos que hablar de 'youtubers', y eso pasa (por fortuna y por desgracia) por hablar de 'El Rubius'. Anunció que se tomaba un descanso y claro, su vídeo se hizo tremendamente viral:

A nivel videoclips, los tres más vistos son:

Sin pijama, Becky G y Natti Natasha:

Te boté Remix, Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna:

X (EQUIS), Nicky Jam y J. Balvin:

También tenemos el #KikiChallenge, por supuesto: bailar la canción ‘In My Feelings’, del rapero Drake, mientras uno se bajaba del coche. No animamos en absoluto a llevarla a cabo, de hecho muchas personas que lo han intentado han sufrido duros golpes, pero sus cifras son llamativas y es obligatorio recordarlo:

Y luego ya tenemos los tráileres más reproducidos este año:

El podio lo tiene el villano más villano de todos los que ha tenido Marvel hasta la fecha. Y lo sentimos por Loki porque Tom Hiddlestone lo clava, pero la maldad y los efectos devastadores de Thanos son... apoteósicos. 'Los Vengadores: Infinity War' tiene el honor de ser el tráiler más visto de 2018 con más de 217 millones de reproducciones:

El segundo más visto en 2018 es el tráiler de imagen real de la obra maestra 'El Rey León'. Más de 56 millones de reproducciones:

Superó por 4 millones al siguiente: el avance del tráiler (sí, tráiler del tráiler, así estamos hoy en día) de 'It', el remake de la película clásica:

No podemos olvidar vídeos que han tenido una gran trascendencia y éxito, como este en el que un Mosso le dice a un CDR la realidad tal cual: la república no existe.

"¿Qué república ni qué 'collons'? La república no existe, idiota": la respuesta de un mosso a un independentista”. pic.twitter.com/XaqQN6sX8n — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) 21 de diciembre de 2018

El genial actor Will Smith fue protagonista en redes sociales por cantar con Marc Anthony y bailar salsa:

El mismo actor subió un vídeo a su Instagram y en este caso era cantando 'La Bamba':

Al parecer, a muchos usuarios les molestó que la letra no fuera exactamente la que ellos esperaban y tuvo multitud de críticas, las cuales fueron calladas por el mismo actor en otro vídeo posterior:

La pena es que no esté doblado por el genial Iván Muelas, voz habitual del actor:

Y este ha sido el repaso a los vídeos más exitosos de 2018. Esperamos que 2019 sea un año igual de prolífico y que, a la vez, algunos usuarios sean menos combativos y más constructivos. Os deseamos un Feliz Año nuevo.