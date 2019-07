El vídeo de unos padres haciendo gimnasia rítmica se ha hecho viral. Todo empezó a propuesta durante una comida del entrenador de rítmica de sus hijas. Los padres accedieron a ejecutar un ejercicio de aro y sorprendieron en la gala de final de curso del Club Tazmania de Los Realejos, en Tenerife.

El impulsor de la idea, el gimnasta y entrenador Joel Hernández, explica que “a uno de los padres se le ocurrió dar esta sorpresa a las niñas y ponerse en el papel de ellas en el último día de curso. Todos estuvimos muy contentos de los resultados.” No obstante, no fue una tarea sencilla ya que la edad pesa y la flexibilidad se hace tarea complicada: “Fue difícil porque en solo cinco días tuvimos que montar la coreografía. Muchos de ellos hacían muchos años que no daban una voltereta o hacían ejercicios de elasticidad. En cualquier caso, a las chicas les encantó. Incluso para darles entrada en el escenario, dijimos que se trataba de un equipo ruso que venían de competir en el mundial.”

Nuestro siguiente vídeo es muy llamativo porque se carga de un plumazo decenas de escenas de películas. ¿Quién no se acuerda de la increíble primera parte de 'Salvar al soldado Ryan'? El desembarco de Normandía es una recreación apoteósica, una muestra de cine increíble, pero, por desgracia, gracias a este viral vemos que la parte de las balas en el agua podría no ser tan real como creíamos.



El canal NRK Viten decidió poner a prueba la velocidad real de una bala bajo el agua, si sería capaz de recorrer varios metros y meterse en la piel de una persona con fuerza. Dicho y hecho: metieron a uno del equipo en una piscina, le pusieron un rifle automático bajo el agua a dos metros y... No hay truco ni cartón, solo una grabación a cámara muy muy muy lenta para poder apreciar en todo su esplendor cómo la bala sale y va perdiendo fuerza, tanto que llega al suelo al poco de recorrer unos pocos centímetros. Lo mejor: la cara del protagonista cuando se siente vivo al final del experimento, y no es para menos:

Vamos con un tema veraniego: los tiburones. Sí, no es lo más agradable que te puedes encontrar en una playa pero, ¿qué pasa si no te enteras de que a pocos metros de ti, mientras haces surf, hay un escualo buscando presa? Eso les pasó a un grupo de surfistas en Tuncurry Beach en Nueva Gales del Sur (Australia) y un dron lo grabó:

Becca es un ejemplo claro de que cualquier dificultad es una oportunidad para superarse. Esta joven es una chica sorda que, a través del lenguaje de signos, intenta enseñar diferentes órdenes y trucos a su perro que, igual que ella, también es sordo. El vídeo en el que la joven muestra los entrenamientos con su gran compañero se ha hecho viral y ha recorrido todo el mundo, provocando ternura en los millones de usuarios que lo han visto.

La joven sintió una conexión muy fuerte con Loqui, su perro, por lo que desde que se conocieron no pudieron separarse. En la grabación se puede apreciar cómo Becca utiliza sus manos para indicarle a su mascota, adoptada de un refugio animal, que debe darle la pata:

My dog and I are both deaf so I try to teach her tricks in sign. I sign “nice to meet you” and then we shake paws pic.twitter.com/Gh3jgwPk10