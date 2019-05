Busca lo más viral: el sorprendente 'Black or White' de Ignacio Aguado y otros vídeos de la semana

Invitar a un político a tu boda puede tener consecuencias inesperadas. Una de ellas es que coja el micro y haga un discurso para intentar captar el voto a su partido. Por fortuna no es lo que pasó, ni de lejos, en esta celebración. Ignacio Aguado, candidato de C's a la Comunidad de Madrid, se 'desmelenó' y, mientras sonaba la mítica 'Black or White' de Michael Jackson se dejó grabar (por desgracia en vertical) bailando. Y hay que ser sinceros: Aguado no lo hace nada, pero nada mal. Para redondear la jugada incluyó pasos de 'Moonwalker'. No sabemos si esto le hará ganar votos, pero sí está claro que demostró ser un bailarín de primera.

Estamos en el fin de semana del Día del Orgullo Friki, así que nos permitimos sacar este vídeo. Keanu Reeves se hizo mundialmente famoso tras hacer 'Speed' junto a Sandra Bullock y luego reventó todas las taquillas con la trilogía Matrix. Vale, es cierto, la primera es la mejor y las otras dos, aunque amplían considerablemente la historia, no estuvieron a la misma altura.

Sin embargo Reeves no volvió a tener otro taquillazo hasta que llegó John Wick y resurgió de sus cenizas. Tanto, que se hizo secuela y ahora se prepara el estreno de la que promete ser la última, con más increíbles coreografías, más muertes por impacto directo del letal asesino y aún menos sonrisas, si es que eso último es posible.

Pero vamos a darle una vuelta de tuerca, que para eso hablamos de frikismo. Vamos a imaginar el videojuego de John Wick... en 8 bit. Sí, de cuando no había 3D ni filtros para suavizar la imagen, ni sonido multicanal ni nada similar. Todo era avanzar de izquierda a derecha sin poder retroceder. La pena es que el proyecto parece que nunca verá la luz...

Seguimos con la temática friki, sin embargo ahora es obligado avisar de que hay 'spoilers'. ¿Habéis visto Los Vengadores: Infinity War? En ese caso seguid leyendo, si no, mejor pasar al siguiente vídeo.

Si habéis seguido leyendo, sabréis que el final es el más triste de toda la saga de Marvel: Thanos logra su genocida objetivo y acaba con la mitad de la vida en el universo. Sí, no solo la vida en la Tierra sino en todo el universo. Pero lo cierto es que en la película no vemos cómo ocurre de forma cronológica, de hecho tras los créditos se sigue mostrando, y en Endgame (ojo, más spoilers) también vemos parte. Así que, para facilitar su visión global, un usuario de YouTube ha puesto, en orden, todo lo que ocurre poco antes y tras el chasquido.

Tema espinoso ahora. ¿Doblaje sí o no? Hecho incontestable: hoy en día hay más capacidad que nunca para elegir. Se elija lo que se elija, si se opta por la versión doblada, uno espera que sea de la máxima calidad y que las voces y su interpretación no le despeguen de lo que ve.

Por desgracia, hay veces en las que el doblaje no está a la altura. Y otras en las que no solo no está sino que resulta tan cómico que te sientes en la necesidad de escuchar ese doblaje una y otra vez para reírte a gusto. Este es uno de esos casos. Póngamos en situación: El nombre de la rosa. La película protagonizada por Sean Connery tuvo un breve redoblaje que, no por breve, pasó desapercibido. De hecho fue tan surrealista y horrendo que lo recuperamos para que todos puedan “disfrutarlo”. Aunque se puede oír un poco en el 0:47, el auténtico festín sonoro llega en el 2:16, pura historia del no-doblaje:

Cerramos con un grupo musical que acaba de empezar a dar sus primeros pasos: se hacen llamar The Rolling Stones. Su cantante es un chaval de 16 años que... bueno, basta de bromas. No necesitan presentación, y su vocalista aún menos.

Mick Jagger publicó en Twitter un vídeo con sus movimientos de baile característicos para mostrar al mundo que ha recuperado la forma después de una cirugía de válvulas cardíacas. Y eso es especialmente relevante porque el 'muchacho' tiene 75 años pero, a pesar de todo y de la operación, apareció en plena forma con pantalones para correr, zapatillas deportivas y una camiseta blanca, bailando extravagantemente en un estudio. Quizás sea de los que piensen como Bryan Adams y diga “18 till I die”.