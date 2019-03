Busca lo más viral: el ataque de risa incontrolable de Celáa y otros vídeos

La rueda de prensa del Consejo de Ministros más reciente ha dejado una estampa absolutamente inusual. No son precisamente los eventos más divertidos imaginables ni donde uno vaya a pasar un buen rato, pero sin duda que los que han asistido se lo han pasado muy bien. Isabel Celaá (sí, la responsable de grandes frases como "el dinero público no es de nadie" o "hablamos de Pedro Sánchez aún no presidente") tenía que hablar de las nuevas especies exóticas invasoras, una tarea aparentemente normal pero en la práctica no ha sido así: la portavoz gubernamental ha tenido un ataque de risa floja que ha contagiado a los presentes y ha circulado rápidamente por la red.

"¡Las cosas que me hacen leer! ¡Es que era muy exótico!", bromeaba tras su comparecencia Celaá, que fuera de micrófono confesaba que tiene "una risa floja muy fácil".

El siguiente también es divertido pero siempre que se vea desde fuera porque los protagonistas no lo pasaron muy bien, de hecho se llevaron un susto mayúsculo. Uno se pone a pescar en un pantano y nota que el cebo ya tiene presa, pero ésta se resiste a salir. Entonces su amigo le anima a tirar y pelear por ella, y así lo hace. Y tira tanto que al final la presa sale del agua y resulta ser... ¡¡un cocodrilo!! Poco tardaron en salir corriendo, por fortuna sin dejar de grabar y sin sufrir daños.

Por desgracia el siguiente no es muy gracioso pero hay que ponerlo para denunciar la situación. Uno enciende un pequeño explosivo y lo lanza al mar, donde se encuentran los leones marinos. Segundos después, se escucha un petardazo y los animales desaparecen mientras él y sus compañeros se ríen.

Nuevamente es momento de alabar a nuestros equipos de salvamento, su excelsa labor al servicio de los demás es indescriptible y hay que darla a conocer. Sin horarios, sin límites, sin miedo y sin dudas, acuden donde sea para ayudar a quien sea, sin cuestionar sexo, ideas políticas, religión ni nada parecido.

Salvamento Marítimo colgó en su perfil de Twiter un vídeo en el que se veía el rescate de un velero francés que había naufragado en el Atlántico. El trabajo es impoluto, como no podía ser de otra manera:

Activada radiobaliza a 146 millas (235 km) al NW de Coruña. Se moviliza avión Sasemar 103 que localiza el velero francés Lofoten III con la vela mayor rota y tripulante con material de supervivencia en la popa. Helicóptero Helimer 401 lo rescata y lo traslada a A Coruña. pic.twitter.com/0yi9PXcvN9 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 26 de marzo de 2019

¿Te dan miedo las mascotas que lleva la gente por la calle? Si un perro o un gato te hacen cambiar de acera, ¿qué efecto tendría un elefante? Seguramente te alejarías pero no dejarías de grabar una escena tan sorprendente. Pues es lo que paso en China con este animal que se separó de su manada y recorrió las calles a su antojo. Provocó daños materiales pero no hubo que lamentar heridos:

NO COMMENT | A wild elephant headed for the bright lights of downtown in southwest China's Yunnan Province on Sunday, destroying nine cars as he went.https://t.co/9Bez8MzwvQ pic.twitter.com/zTwi0FsHkS — euronews (@euronews) 28 de marzo de 2019

Si te gusta el reguetón y disfrutas bailándolo (dejando de lado las polémicas letras de sus canciones), hazte esta pregunta: ¿serías capaz de bailarlo con... 70 años? Esta pareja sí y sus movimientos se han hecho virales.

¿Vas a salir en la televisión y no te has puesto laca para fijar el pelo? ¿No la tienes cerca? ¡No te preocupes, este reportero ha encontrado la mejor solución posible! Tan barata y accesible como efectiva: la saliva. No, no es ninguna broma, pero ten cuidado no te pillen antes de tiempo poniéndotela o el vídeo se hará viral: