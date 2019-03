Bonet: “El mundo será de las ciudades. Madrid estará seguro y Barcelona también si no la estropeamos”

En declaraciones al programa 'Converses de COPE Cataluña y Andorra', el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha asegurado que “en 50 años el mundo será de las ciudades”. Por ese motivo ha advertido de que en ese tiempo “España tiene que tener 2 ciudades entre las primeras del mundo: Madrid y Barcelona”. “Madrid va a estar seguro y Barcelona también, si no la estropeamos”, ha advertido. Bonet ha aclarado que, aunque él espera que Barcelona no quede fuera del grupo de cabeza, “según como se haga, se puede estropear”. El presidente de la Cámara de Comercio asegura que Barcelona y Cataluña tienen un atractivo extraordinario que les permite estar en la primera división, pero que debe trabajarse en ese objetivo. “Se tendría que reflexionar y ver que las cosas se tienen que hacer de manera que no se frene, sino que se impulse”, ha añadido.

José Luis Bonet también ha estado al frente de Fira Barcelona durante 14 años. En relación a esta etapa, se le ha preguntado si después de los acuerdos sobre la ampliación de sus instalaciones la Fira estará en el top ten de las ferias. Según Bonet, “la Fira ya está en el top ten y tiene un posicionamiento de liderazgo dentro del mundo ferial, no solo de España, sino del mundo, además de ser un proyecto de país”. En relación al nuevo consejo, ha dicho que “harán que la Fira continúe con el liderazgo y por eso es necesaria la ampliación.”

Hace unas semanas la Fira de Barcelona acogió el Mobile World Congress, cargado de polémicas políticas, sobretodo, por el plantón de Ada Colau y Quim Torra al Rey. Bonet ha calificado este episodio como de “maltrato al Rey”, y que las soluciones para evitar esta situación son “el diálogo y convencer a la gente”. También ha hablado del procés y de la marcha de las empresas de Catalunya por la inestabilidad jurídica y política. La situación no la ve con optimismo y aclara que “las empresas que puedan volverán, pero si existe una situación de riesgo la gente se lo piensa”.

Preguntado sobre si hoy en día es posible conseguir los mismos consensos que se consiguieron en 1978 después de una dictadura, Bonet ha afirmado que “en la situación actual no se ve el consenso y que se ven extremismos y batallas que no tienen sentido”. También ha involucrado a la sociedad diciendo que “se tendría que hacer una reflexión y actuar de alguna manera para que los políticos lleguen a dialogar y a consensos”.

Por último, en relación a la regulación del mercado laboral, la edad de jubilación y la medida del gobierno de subir el salario mínimo interprofesional ha afirmado que “no pasa nada por subir el salario mínimo, hay cosas más importantes como por ejemplo un pacto de Estado para la educación”. Bonet ha reivindicado “una educación en valores; la posibilidad de hacer bien la relación entre el mundo del conocimiento y el de la práctica; la globalización y la digitalización.”