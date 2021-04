Vallecas sentencia a Pablo Iglesias: "En cuanto ha podido, se ha ido a un chalé"

COPE ha acudido a Colonia de Fontarrón, en el barrio del Puente de Vallecas, para hablar con los exvecinos de Iglesias. ¿Qué opinan de él? La mayoría rechaza que haya traicionado sus ideales. "¿Cómo se va a quedar en Vallecas con lo que gana? En cuanto ha tenido la oportunidad se ha ido a vivir a un chalé independiente", asegura un vecino.

Algunos de ellos creen que si volviera a Vallecas no sería recibido. "No entendemos el cambio de actitud que ha tenido", explica otro vallecano. "Él no me gusta y no es coherente", apunta. Otros, sin embargo, todavía le apoyan: "Me parece bien que vuelva y que quiera otra vez estar aquí por el barrio. Nunca ha dejado de pensar en Vallecas".

En las elecciones generales celebradas en noviembre del 2019, Unidas Podemos consiguió ser la segunda fuerza en Vallecas. El 'efecto Ayuso', su polémico paso por la vicepresidencia del Gobierno y la fortaleza de Más Madrid pueden arruinar las aspiraciones del candidato Iglesias. Porque, en Vallecas, muchos ya se han olvidado del que fue su vecino más ilustre.