Vuelve a levantarse el asfalto del distrito Centro

Todas las calles que desembocan en Sol son, quizás, las más concurridas de la capital. También son las que más tropiezos acumulan:un 10% de todos los que ocurren en Madrid son allí, según un informe del área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento. Las baldosas llevaban años sin cambiarse y estaban levantadas, una encima de la otra, con irregularidades y desperfectos. Pasear era un reto.

Las obras para mejorar el asfaltado empezaron en febrero y terminaron en verano. No pudieron hacer todo a la vez así que se alargaron más de la cuenta. Al ruido se le sumó la incomodidad para acceder a los comercios y la sensación de que no acababan nunca. Cuando por fin lo hicieron, no han servido para mucho.

La Operación Asfalto se concibió después de que el temporal Filomena deteriora -aún más- muchas calles de la ciudad. Ahora, en las calles de Arenal, El Carmen y Montera se está levantando el asfalto nuevo. Se han formado microagujeros que obstaculizan el paso. La calzada vuelve a no estar llana.

Los comerciantes se quejan de esta situación. “Esto parecía la obra de El Escorial”, nos dice uno de ellos, “y para nada, porque esto está igual”. Otra nos cuenta que en las calles del otro lado de la Puerta del Sol, en la calle Postas, hicieron una primera obra que tuvieron que repetir porque el granito que pusieron no era de buena calidad y también se levantó enseguida.

Esta zona suma este frente a sus problemas habituales: acumulación de gente, desperfectos en los edificios, robos y terrazas demasiado grandes. No saben qué solución van a dar ni si van a dar alguna, “aquí de momento no ha venido nadie”, reconoce otro de ellos. No quieren dar sus nombres por los atracos, la policía les ha recomendado no hacerlo. Una tras otra.