Vuelta al cole ¿Cómo limitar el uso de las pantallas tras las vacaciones?

Juegos en línea o individuales, vídeos, historias, redes sociales y a veces alguna serie....Siempre hay alguna alternativa al ocio de toda la vida, porque la consola se ha instalado en la vida de los jóvenes. Es su nueva forma de conectarse con el mundo...

Después de mucho tiempo libre dedicado a las pantallas, ahora toca dejarlas. No se si podemos hablar de adicción pero después de tantas horas dedicadas a las pantallas, ahora va a costar dejarlas. Hemos hablado con José Antonio Molina, doctor en Psicología, profesor y experto en adicciones. Nos explica que las nuevas tecnologías son las nuevas formas de comunicarse entre los jóvenes, además de su ocio. Explica que es normal que en vacaciones los jóvenes hayan dedicado más horas a las pantallas pero ahora, con la vuelta a la rutina, hay que limitar su uso. Para ello es fundamental hablar previamente con los jóvenes y explicarles que no pueden estar con el móvil a la hora del estudio, o a la hora de comer o cuando se van a la cama. Hay que hablarlo y limitarlo. Nunca retirar los dispositivos de manera brusca y sin avisar porque la reacción va a ser violenta.

Si después de haberlo hablado, el joven persiste en su actitud saltándose las limitaciones, abandonando los deberes, las horas de sueño, el deporte o incluso los amigos, es el momento de preocuparse y pedir ayuda de un especialista.

Sin embargo, y aunque existe este tipo de adicción, son pocos los jóvenes que la sufren. No debemos perseguir las TIC por el mero hecho de serlo, al contrario, aportan muchas ventajas, pero hay que estar pendientes de que no abandone otras actividades fundamentales. José Antonio Molina explica que la labor de los padres es fundamental. No solo a la hora de plantear las limitaciones sino en dar ejemplo. "No puedes decirle a tu hijo que no esté con el móvil en la mesa, si luego tú lo haces."