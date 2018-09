El socavón de Arturo Soria, otra obra en Madrid

Motos subiéndose por las aceras, ruido de cláxones de coches y mucho curioso que se asomaba al socavón, originado por un incidente en una tubería del Canal de Isabel II, a la altura de la calle Arturo Soria con Gregorio Benítez la pasada madrugada del viernes.



El caos vivido aquí durante los primeros días y el fin de semana ha ido decreciendo hasta hoy, lunes, donde la circulación sigue siendo muy lenta pero no imposible, aun que se mantiene cerrado el giro hacia la A-2 y hacia la M-30 y muestra mas complicaciones durante la hora punta de salida y de entrada de los trabajos.



Los problemas acontecidos, también han salpicado al transporte público ya que las líneas de autobús que atraviesan Arturo Soria se ven afectadas en sus frecuencia, tal y como ha anunciado la empresa de transportes EMT a través de su cuenta de Twitter, algunas, como la línea 70 no realizarán parada en la zona debido a las complicaciones.



Pese a que la reparación de la tubería ya se ha llevado a cabo, la restauración de la calzada y la vuelta a la normalidad del tráfico aún va para largo. En este momento, los obreros de la zona realizan trabajos para compactar el terreno con el fin de posteriormente asfaltarlo de nuevo pero no será hasta dentro de, mínimo, 15 días cuando está previsto que finalicen las obras de reparación.