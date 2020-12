¿Qué puedes hacer y qué no en Madrid durante el puente de la Constitución y hasta el 14 de diciembre?

La Comunidad de Madrid vuelve a aplicar el cierre perimetral debido al coronavirus. Con motivo del puente de la Constitución, la región va a permanecer confinada entre los días 4 y 14 de diciembre. ¿Qué se puede hacer y qué no durante estos 10 días en la capital de España y las localidades de su entorno? Respondemos a tus preguntas.

¿Puedo irme de puente?

No, ya que no se puede salir ni entrar de Madrid hasta el próximo lunes 14 salvo por causas justificadas: trabajo, estudios, acudir a un centro sanitario, obligaciones administrativas o judiciales inaplazables, retorno al lugar de residencia habitual o familiar, cuidar de una persona dependiente...

¿Puedo moverme con libertad por la Comunidad de Madrid?

Sí, los madrileños pueden moverse por todo el territorio de la región para realizar cualquier actividad. Los únicos lugares a los que no se puede ir son las zonas básicas de salud donde la covid-19 presenta una gran incidencia. Ahora mismo, hay restricciones a la movilidad salvo por las causas justificadas ya expuestas en las zonas de Guzmán el Bueno y la Elipa (Madrid capital), La Moraleja (Alcobendas) y Barcelona (Móstoles).

¿Puedo salir por la noche?

Sólo hasta las 00:00 horas, puesto que el toque de queda sigue vigente entre esa hora y las 06:00. Durante esa franja horaria, nadie puede circular por la vía pública salvo por causa justificada.

Reloj de la Puerta del Sol de Madrid (EFE)

¿Puedo pasar la noche en casa de un familiar o amigo?

No está prohibido, aunque la Comunidad de Madrid no lo recomienda si no es necesario: toda precaución frente al virus es poca.

¿Me puedo reunir con 10 personas?

No. Las reuniones están limitadas a seis personas tanto en interiores como al aire libre salvo convivientes.

¿Puedo salir de casa?

Claro. Siempre que se tengan presentes las medidas sanitarias y las limitaciones de horario y aforo, se puede ir al cine, de tiendas, al gimnasio, al teatro...

¿Puedo acudir a misa?

Sí, ya que los lugares de culto están abiertos con un aforo del 50% (un tercio en el caso de que la zona donde se encuentren esté confinada).

¿Qué pasa con la hostelería?

Puede abrir de 06:00 a 00:00 horas con un aforo del 50% y sin servicio de barra. El aforo de las terrazas es del 75% y los bares de copas y discotecas sólo pueden abrir para prestar el mismo servicio, en el mismo horario, que la hostelería.

¿A qué hora cierran los comercios?

Sólo farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y establecimientos que presten servicios imprescindibles pueden cerrar más tarde de las 22:00 horas. El resto de comercios y mercadillos al aire libre deben hacerlo a esa hora. El aforo será del 75%, como en cines, teatros y espacios culturales (40% en el caso de las salas multiusos polivalentes).

¿Y los centros comerciales?

Si cuentan con cines, restauración y espacios de ocio, podrán cerrar a las 00:00 horas.