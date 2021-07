Puebla de la Sierra alcanza la inmunidad de rebaño

Puebla de la Sierra está situado al norte de la Comunidad de Madrid, a 110 kilómetros de la capital. Tiene 74 habitantes y una extensión de 58 kilómetros cuadrados. Más del 80% de sus habitantes tienen la pauta completa de la vacuna, es decir, el municipio ha superado el 70% requerido para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Su alcalde, Aurelio Bravo, lo reconoce orgulloso: “Aquí todos estamos vacunados, todos”. Faltan los niños, los menores de 16 años, que a día de hoy no entran dentro del plan de vacunación de la Comunidad de Madrid. En total, son 6. De 74 habitantes, solo esos 6 están sin vacunar.

Aún así, Aurelio reconoce que nadie en el pueblo se ha relajado: “Cuando vamos por el campo sí nos quitamos la mascarilla, porque no hay nadie, pero a la mínima que entras al pueblo ya ves a todo el mundo con ella puesta”. Saben que la vacuna no exime del contagio pero sí reduce los efectos del virus.

Ahora en verano, la población se triplica. De 74, han pasado a 200 habitantes. Es imposible saber si todos los que vienen de fuera están vacunados, pero Aurelio lo tiene claro: ellos hacen todo lo que está en su mano para preservar la seguridad del pueblo. No les tiembla la voz -ni a él ni a ninguno de los vecinos- cuando tienen que decirle a alguien que, por favor, se ponga la mascarilla: “No somos ni la Policía ni la Guardia Civil, no puedo pedirles que me digan si están vacunados, pero sí puedo intentar que cumplan las medidas”.

Desde que terminó la cuarta ola, Puebla de la Sierra no ha registrado ningún positivo. El médico del centro de salud solo aparece los miércoles y para cualquier urgencia tienen que desplazarse a Buitrago de Lozoya, a 40 minutos en coche. El objetivo, sin duda, es mantener el pueblo libre de contagios. Y es que aunque haber alcanzado la inmunidad de rebaño sea una buena noticia, la evolución de la pandemia y el avance de la variante delta no esclarece -de momento- que esta inmunidad sea eficaz. Habrá que esperar a estudiar el comportamiento de la nueva ola.