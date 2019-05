El PSOE madrileño no se cree la encuesta que da mayoría absoluta a la derecha en la Comunidad

Las últimas encuestas que maneja el Partido Socialista en Madrid mejoran los datos del sondeo publicado por el diario La Razón, según el cual el bloque de derechas (Ciudadanos, PP y Vox) sumaría mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid al superar los 67 escaños tan deseados. Fuentes próximas a Ángel Gabilondo aseguran a COPE que no se creen esas cifras, que dejarían a los socialistas compuestos y sin gobierno regional, a pesar de ser la fuerza más votada en la Comunidad madrileña por primera vez en 32 años. Incluso en un escenario de política ficción, nuestras fuentes no descartan la repetición de elecciones ante la posibilidad de un empate entre ambos bloques a 66 diputados. Ángel Gabilondo asegura no excluir a nadie en su política de pactos y reniega de los bloques, lo que ha bautizado como bibloquismo como extraño sucesor del bipartidismo.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el candidato socialista ha anunciado además que pondrá bajo la lupa el bilingüismo del sistema educativo “porque su implantación tiene un déficit muy claro”. Gabilondo considera que “el actual sistema bilingüe está propiciando desigualdad social entre los alumnos”. Esta segregación escolar “determina unos índices inaceptables de abandono escolar en los tramos de renta más bajos”. Para el candidato del PSOE, el informe PISA “no es la medida más adecuada si se quiere buscar la equidad educativa. En Madrid, hay un gasto de media por alumno matriculado en la escuela pública de 4.593 euros, una cifra que está muy lejos de la media europea y el más bajo de toda Europa”.

Entre las medidas que pondrá en marcha Gabilondo si accede al gobierno de la Puerta del Sol se incluye destinar el dos por ciento del presupuesto regional a I+D+I. Gabilondo ha apostado por un proyecto de innovación vinculado a las nuevas tecnologías, a la ciencia y el conocimiento. Además el candidato socialista considera un error que “Madrid viva fundamentalmente del turismo y el sector servicios mientras la industria languidece y los proyectos de investigación no avanzan”. Precisamente sobre el turismo, el candidato socialista a la presidencia de la CAM ha abierto la puerta a la creación de una tasa turística para impulsar un turismo sostenible y de calidad. Para ello, Gabilondo hablará con todos los agentes implicados en el sector turístico.