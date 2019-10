Pablo Soto deja su acta de concejal por un supuesto caso de acoso sexual

El concejal de Más Madrid Pablo Soto ha anunciado en redes sociales que deja su acta en el Ayuntamiento de Madrid porque, según explica, hizo que una persona se sintiese acosada sexualmente por él, en un episodio que dice no recordar porque había bebido.

El concejal de Más Madrid, que fue el responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exregidora Manuela Carmena, ha explicado en Twitter que hace una semana tuvo conocimiento de que días antes hizo sentir acosada a una persona a la que pidió ayuda para ir al baño, debido a su discapacidad.

"Según me contaron, algo le dije a esa persona mientras estábamos en el baño, todavía no sé exactamente qué, que tenía tono o significado sexual", relata el edil, que asegura que aunque puede ser "un bocachancla" y hace bromas sexuales a su "familia y amigos cercanos" no recuerda aquel episodio.

Señala además que no era consciente de que "el efecto del alcohol tiene que ver con que no recuerde casi nada de aquella noche" y explica que con su peso, 45 kilos, unas cervezas pueden sentarle "mal", pero que "en los últimos años" ha "medido mal la cantidad y la frecuencia" con la que ha consumido alcohol, una "falsa salida", señala, "a situaciones de presión demasiado a menudo".

Soto explica además que la persona se sintió acosada al verle en una reunión días después y dice que él no sabe "quién es y no podría reconocerla" y aunque no fue "consciente" del supuesto acoso ni sabía esta situación en dicha asamblea argumenta que "eso no quita que hay una persona que se ha visto dañada" por su "actitud".

"Lo siento muy profundamente y quiero disculparme por lo que le haya hecho sentir", agrega Soto, quien cree que no tiene capacidad de prevenir una situación en la que de nuevo puedan coincidir "y que "puede generar más daño", por lo que a su juicio "corresponde" que abandone Más Madrid, tras unos días en los que ha vivido "un choque psicológico".