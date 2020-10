Ortega Smith propone a "grandes capitanes, filósofos o poetas" en lugar de Largo Caballero e Indalecio Prieto

Esta semana, el pleno del ayuntamiento de Madrid ha aprobado la retirada de placas conmemorativas en calles y edificios públicos de la ciudad de los socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero. Una propuesta promovida por Vox y apoyada por PP y Cs. En COPE.es hemos querido hablar con el portavoz del grupo que planteó la hoy exitosa propuesta, además de diputado nacional y secretario general de Vox. Hablamos con Javier Ortega Smith.

¿Quiénes eran Largo Caballero e Indalecio Prieto?

Ortega lo tiene claro y les califica como "personajes siniestros de la historia reciente" a los que "desgraciadamente se les habían otorgado unas placas conmemorativas". Sobre historia ha hablado el diputado Vox, una disciplina que, considera "hay que conocer para que no se vuelva a repetir". Haciendo un perfil más detallado de cada uno de ellos dirigido a lo que Ortega Smith llama "las víctimas de la LOGSE", ejemplifica: "Largo Caballero llevó a cabo un golpe de estado contra la república en el 34 en el que murieron miles de personas en Asturias", argumenta.

También apunta a que Caballero fue "responsable de la mayor represión en la capital de España dirigiendo desde el Gobierno todo el entramado de persecuciones en las checas, donde se asesinaba en las famosas sacas de fusilamientos en Madrid". Y no solo le acusa de delitos de sangre, pues Ortega recuerda que Caballero habría sido "responsable del mayor saqueo que ha tenido la historia económica de nuestra nación. Robando más de 500 toneladas del oro que se encontraba en el Banco de España y entregándoselo a la dictadura rusa de Stalin", el famoso 'oro de Moscú' que "nunca más volvió a España".

Sobre Indalecio Prieto, también socialista, Smith quiso recordar que "perteneció al Gobierno y tuvo responsabilidad en la represión y crímenes", que entonces tuvieron lugar. "Se llevó a cabo una de las mayores matanzas que, si estuviéramos en otro país, se habrían hecho varias películas, contando qué significó aquello, las matanzas de Paracuellos", argumentaba. Sobre Paracuellos quiso dejar claro que se trató de "el fusilamiento de casi 2.500 personas, de las cuales había 50 niños. No podemos permitir que este tipo de personajes tengan calles, plazas o esculturas", resumía.

Como propuesta, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, exponía que estos lugares destacados en la vía pública deben reservarse "para personajes de los que nos podamos sentir orgullosos, que puedan ser un ejemplo para las futuras generaciones: grandes capitanes, filósofos, poetas, políticos que lucharon por el engrandecimiento de la nación", ejemplos que contraponía a "quienes quisieron convertir la nación en una dictadura soviética".

¿Puede Vox aprovechar la Ley de Memoria Histórica?

Vox ha sido uno de los partidos que más ha criticado la Ley de Memoria Histórica aprobada en la etapa de Zapatero. Hasta tal punto que durante la entrevista, Javier Ortega Smith, se refiere a ella como una "ley sectaria, que busca la amnesia y reescribir la historia". Sin embargo, es el texto legal en el que fundamentan la decisión de retirada de placas a los socialistas ya mencionados. Le preguntamos sobre este tema y Ortega asegura que "puestos a hacer memoria, vamos a hacerlo todos".

"Está vigente y vamos a luchar par que esa ley se derogue", añadía, aunque para después argumentar que "estando en vigor esa ley, si podemos utilizarla para que se haga algo de justicia histórica, por supuesto que lo haremos. Si esa ley dice que no deben tener plazas ni monumentos quienes hayan defendido dictaduras o hayan cometido crímenes, pues lo haremos contra todos los que sean responsables", razonaba.

¿Habrá más cambios en el callejero de Madrid?

Finalmente, preguntamos a Ortega Smith por el futuro de las calles de la capital de España, a lo que, sin cerrar la posibilidad, de que hay nuevos cambios, asume que no quieren "entrar en una situación de hacer lo que le corresponde al equipo de Gobierno", en referencia al alcalde Martínez-Almeida.

"Estamos estudiando personajes, nos gustaría que fuesen madrileños que hayan destacado, no tienen por qué ser políticos", comenta sobre el futuro de las calles retiradas. "Deportistas, médicos o inventores", propone, no sin antes insistir en que "no descartamos que se puedan tomar otras iniciativas".