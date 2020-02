Nuevas obras de remodelación llegan al distrito centro de la capital

Son muchas las obras que hay en la capital. Y a partir de hoy, los ciudadanos se van a encontrar una más. La Carrera de San Jerónimo, y en las calles de Cedaceros, Virgen de los Peligros y la Calle Arlabán, estarán en obras durante ocho meses. El motivo, quieren mejorar la accesibilidad. Esta mejora no va a afectar al tráfico. En COPE nos hemos acercado hasta estas calles, para comprobar como se están en estos momentos. En concreto, la calle Arlabán, las aceras tienen muchos baches, y son bastante estrechas, de hecho, apenas entran dos personas en la misma. Hemos preguntado a los ciudadanos qué les parecen el motivo de las obras y su duración. Muchos de ellos, como María del Carmen, están de acuerdo con las obras. “los resultados de las obras siempre son buenos, así que me parece muy bien que arreglen estas calles, me parece excesivo ocho meses de obras, pero si es necesario, pues aguantaremos. La acera de la calle Arlabán necesitan una buena reforma, porque vienes caminando y si no estás atento al suelo, con estos baches puedes caerte”. Ángel asegura “no me había enterado de estas obras, pero me parece muy bien que se pongan árboles y una buena iluminación. Y en cuanto a las obras, todo lo que sea beneficioso para el peatón me parece fenomenal” Se pretende mejorar el espacio en las aceras y no va a repercutir en el tráfico. Habrá una mejor accesibilidad, nuevos pasos de peatones, también se va a adecuar bien los carriles bici, sustituirán el alumbrado por uno más eficiente, plantarán más árboles y cambiarán por completo la señalización.