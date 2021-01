Natalia Torrente, vecina de la Calle Toledo: "He escuchado la explosión y el olor a goma quemada"

Natalia Torrente es vecina de la Calle Toledo, concretamente al otro lado de la calle. En COPE.es hemos hablado con ella, que en el momento de la llamada estaban siendo atendidos por la portavoz de Emergencias de Madrid. Los locales cercanos aledaños al lugar de la explosión permanecen abiertos. "Muchos residentes lo que han hecho es esperar a desalojar los locales. Han entrado en los comercios hasta que se ha formado el operativo y se los están llevando a una única residencia".

Natalia es vecina de la Calle Toledo y ha llegado al lugar de los hechos "como dos minutos después".

"Lo he escuchado, he salido de casa corriendo a ver qué pasa y he llegado justo hasta donde me ha dejado la Policía", nos ha contado. "Vivo en la otra punta de la Calle Toledo". Al parecer en su zona no ha llegado el temblor porque "no ha llegado la onda expansiva". Sí ha notado, sin embargo, el sonido de la explosión y posteriormente "el olor a goma quemada, que a los españoles nos trae malos recuerdos".