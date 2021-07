53 millones de euros de ayudas para los coches eléctricos

Ayudas que van desde 4500 hasta 7000 euros para turismos. De 7000 a 9000 para furgonetas. En total, la Comunidad de Madrid va a destinar 53 millones de euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos. Forman parte del Plan Moves III, que vuelve a activarse. El objetivo es claro: terminar con los coches que más contaminan antes de 2025. Los fondos también están pensados para instalar puntos de recarga. Sin embargo, este plan, tiene truco.

Las ayudas no pueden pedirse hasta que el coche no se haya comprado, por tanto, no se puede saber previamente si nos van a conceder la ayuda o no. Además, hay que declararla a Hacienda. En el ejercicio del año siguiente hay que declarar como segundo pagador. Por eso, el delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, José David García, propone otra solución: hay que eliminar el IVA para que el comprador note rápidamente la rebaja.

Además, para recibir la ayuda completa, los usuarios tienen que entregar un coche de -mínimo- siete años de antigüedad para achatarrarlo. García asegura que esta medida no tiene sentido porque quizás los beneficiarios prefieran venderlo o, simplemente, conservarlo. Aún así, los coches eléctricos siguen siendo más rentable que los térmicos. Aunque el precio del vehículo sea más elevado, a la larga, sin tantas revisiones y sin tener que pagar por los carburantes, sale más económico.

El fondo de ayudas está también pensado para la instalación de puntos de recarga en las comunidades de propietarios. De esta forma, los cargadores serán comunes para todos los dueños de coche eléctrico y, después, la factura aparecerá desglosada para que cada usuario se haga cargo de su gasto. Pero los puntos se incorporarán a su vez en la vía pública, y es que Madrid es la ciudad de España con más matriculaciones de coches eléctricos, pero la que menos puntos de recarga tiene.

José David García advierte de otro problema: los usuarios de estos vehículos disponen de muy poca información. Hace un llamamiento a las marcas y los concesionarios que son, dicen, los que deberían ocuparse de comunicar a los compradores los posibles puntos de recarga, las limitaciones de los coches y las posibilidades de movilidad en las ciudades. En cualquier caso, el plan llega tarde. Tendría que haberse presentado el 17 o 18 de julio y no lo ha hecho hasta el día 27. Todavía falta la aprobación definitiva en la Asamblea, que se hará a finales de agosto, y la activación, entonces, se retrasará. García asegura que esta incertidumbre tampoco convence a los posibles beneficiarios de la ayuda.