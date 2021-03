Más Madrid asegura que "se consuman unas elecciones irresponsables" tras la decisión del TSJM

La diputada de Más Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad madrileña, Mónica García, ha dicho que este domingo "se consuman unas elecciones irresponsables", pero ha asegurado que está "preparada" para echar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso "de la Puerta del Sol", donde se ubica la sede de la presidencia regional.

Se consuman unas elecciones irresponsables. No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol. #MadridoAyuso — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 14, 2021

En su cuenta oficial de Twitter, García se ha referido así al respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad el 4 de mayo al inadmitir el recurso con medidas cautelarísimas presentado por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid contra el decreto de Isabel Díaz Ayuso.

"No hay problema: Me enfrenté al virus (Mónica García es médico) y me enfrentaré a Ayuso", ha señalado la candidata de Más Madrid.