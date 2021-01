Madrid tacha de "polémica ficticia" y "falso" que desactivara la UME

La Comunidad de Madrid ha tachado hoy de “falso” y de “polémica ficticia” que desactivara la presencia de la UME para mitigar el impacto de Filomena en la región, y lamenta que haya quien pretenda “torpedear” la gestión frente a esta crisis en la que ha habido coordinación entre “todas las administraciones, codo con codo” y con los efectivos “suficientes y necesarios, incluida la Unidad Militar de Emergencias”.

Fuentes del Gobierno autonómico han explicado a EFE que la Comunidad adoptó ayer lunes la decisión de rebajar del 2 al 1 el nivel de alerta del Plan de Inclemencias Invernales, después de diez días en el nivel 2, porque la situación se convierte “básicamente de retirada de hielo de las calles” y porque los Ayuntamientos llevaban 48 horas sin pedir ayuda a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.

En la habitual reunión de coordinación en esta Agencia de este lunes, en la que estuvieron presentes la UME, la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Madrid, entre otros, la Federación de Municipios trasladó que ya tenían “capacidad para llevar a cabo la gestión de la emergencia”.

En el nivel de alerta 2 del Plan de Inclemencias quien dirige las operaciones es la Comunidad, mientras que en el nivel 1 “pasa el mando a los ayuntamientos”, han recordado las fuentes, que han recalcado que sigue en vigor el nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) por la pandemia con lo que, ”si hubiera cualquier necesidad de un ayuntamiento para la activación de la UME por el temporal, nosotros podríamos solicitar esa ayuda”.

“Podríamos activar a la UME sin ningún problema -han insistido-, es decir, es rotundamente falso que bajar del nivel dos al uno del Plan de Inclemencias en la situación en la que estamos del nivel 2 del Platercam que no podamos activar a la UME, se puede en cualquier momento”.

“Lo que ocurre, han continuado, es que como llevábamos 48 horas sin peticiones de los ayuntamientos para que interviniera la UME y después de escuchar a la Federación de Municipios de que ya tenían capacidad de gestionar la crisis o la emergencia se rebajó al nivel uno del Plan de Inclemencias”.

Según estas fuentes, se trata de una “polémica ficticia, en ningún caso se ha pedido la desactivación de la UME”.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid son ellos mismos los que gestionan su propio plan de inclemencias, por lo que pueden pedir “directamente” el apoyo a la Unidad Militar de Emergencias sin pasar por la Comunidad de Madrid.

En un comunicado enviado anoche, el Ministerio del Interior afirmó que Comunidad de Madrid había decidido este lunes desescalar su Plan de Emergencias, pasando del nivel 2 al nivel 1 de alerta, lo que supone que "decide no utilizar los medios del Estado", incluidos los de la UME, para los trabajos de recuperación tras el temporal Filomena y la ola de frío.

Hoy martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado “absurdo” entrar en una polémica sobre la retirada de la UME de la ciudad y ha dicho entender el argumento de la unidad militar de desplazar sus efectivos a lugares con una mayor urgencia de ayuda, pese a que desde el Consistorio se les indicara que “podíamos seguir necesitando” su apoyo.

En declaraciones a la prensa durante una visita al mercado municipal de Chamberí ha agradecido el trabajo desarrollado en los últimos días por 200 militares de la UME para hacer frente al impacto de la borrasca Filomena, una aportación “importante, pero no significativa” desde el punto de vista numérico dado que el Ayuntamiento ha puesto “8.000 operarios” sobre las calles de Madrid.

"No estoy minusvalorando el papel de la UME, que nadie lo entienda así, sino poniendo en valor los operarios que el Ayuntamiento” ha estado movilizando durante la última semana, ha añadido Martínez-Almeida, quien ha dicho que no contar con estos militares no tiene por qué repercutir en la situación que se pueda generar mañana por las lluvias previstas.

El pasado viernes, ha explicado, la UME les trasladó durante una reunión del comité de crisis que se iban a retirar de la ciudad de Madrid, “porque tenían que ir a otros lugares a no ser que le marcáramos una serie de objetivos, nosotros le indicamos que podíamos seguir necesitando su ayuda en determinados lugares pero es cierto que hay otras ciudades que tienen mayores necesidades en estos momentos”.

“Creo que entrar en una polémica sobre la retirada de la UME es absurdo porque sería empañar una labor extraordinaria que han hechos todos estos días”, según ha recalcado el alcalde, quien ha subrayado que el Ayuntamiento está haciendo “todo lo necesario” para que la capital esté preparada mañana miércoles frente a las anunciadas lluvias.