El Madrid más siniestro y vacío llega de forma virtual al Reina Sofía

Estamos a las puertas del fin de semana, el sexto que pasamos confinados, y para hacerlo algo más ameno te proponemos un bonito plan y, como siempre, sin moverte del sofá. Consiste en visitar la exposición virtual “Desde el umbral” que ha organizado el Museo Reina Sofía, con motivo del Día Mundial del Arte, que se celebró el pasado miércoles 15 de abril.

La muestra recoge 30 imágenes, captadas por la cámara del fotógrafo Clemente Bernard, del Madrid vacío por el estado de alarma. Una Plaza Mayor desierta… un asfalto mojado con la única presencia de un guante abandonado… varios madrileños ataviados con mascarilla y guardando la distancia reglamentaria para entrar en un supermercado… Todas ellas escenas con un denominador común, están recogidas en blanco y negro y enmarcadas por un halo siniestro que no se debe a otro filtro más que la realidad que está viviendo nuestra ciudad por este confinamiento.

En declaraciones a Mediodía Cope en Madrid, el propio Clemente Bernard asegura que la ciudad que ha retratado nada tiene que ver con la que él conocía: “El espacio urbano lo constituimos nosotros mismos. Las relaciones que establecemos entre nosotros en la calle. No son los edificios, ni las calzadas, ni las aceras. Es el espacio que se crea a través de las interacciones que hacemos y eso se ha dinamitado completamente, por eso este Madrid es ahora una ciudad desaparecida y muy hostil”.

De ahí que, en muchas de sus imágenes, el protagonismo se reparta a partes iguales entre el paisaje urbano y las muchas personas sin techo que lo habitan. “Ahora los vemos muchísimo más porque ahora no los tapamos con nuestra presencia”, señala Bernard. “Es gente que no tiene casa, que no tiene hogar y que no ha traspasado ningún umbral, están arrojados a ese espacio siniestro” en que se ha convertido Madrid. De ahí el título de esta muestra no le pueda gustar más: “Desde el umbral”.