Madrid contará con 4.800 bicicletas eléctricas más por sus calles

A lo largo del verano podrá haber hasta 2.000 nuevas bicicletas eléctricas en la almedra central y otras 2.800 en el resto de la capital. El Ayuntamiento de la capital autorizará nuevas concesiones a empresas privadas que tendrán, entre sus condiciones, la geolocalización de los vehículos, la limpieza diaria para prevenir contagios o la exigencia de circular con guantes. Sumadas a las 2.496 que ya ofrece Bicimad, la capital contará con más de 7.000 bicicletas eléctricas en sus calles. Aunque para colectivos ciclistas como Pedalibre, ésa no es la principal necesidad. Miguel Andres, su portavoz, nos cuenta que echan de menos “que no se esté avanzando en una red de carriles-bici protegidos en las principales vías de la ciudad, ya que una red ciclista es la clave y no tanto nuevos sistemas de bicicletas públicas”.

Entre las condiciones a esas nuevas bicis está la prohibición de estacionar en aceras, espacios peatonales o junto al Retiro. Aunque desde Pedalibre, consideran que no hay suficientes aparcamientos. Miguel Andrés explica que la bici “es un vehículo vulnerable que precisa de un lugar seguro para aparcar protegido de golpes”. Resalta que “a diferencia de Bicimad, que cuenta con sus propias bases, no hay suficientes aparcamientos que cumplan estas características.

Por eso coincidiendo con el Día mundial de la Bicicleta reivindican más espacio para las bicis con una cadena ciclista en el Paseo de Recoletos.