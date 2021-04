Madrid da comienzo a una campaña electoral con claro sabor nacional

Este domingo 18 de abril comienza oficialmente la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, un período político que de forma tradicional arranca dos semanas antes de la cita que los ciudadanos tienen con las urnas. Pero en Madrid, esta campaña electoral comenzó desde el momento en el que Isabel Díaz Ayuso decidía disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones ante la sospecha de que Ciudadanos, con Ignacio Aguado a la cabeza, estaría dispuesto a apoyar una moción de censura junto al PSOE siguiendo los pasos de sus homólogos en la Región de Murcia.

Isabel Díaz Ayuso quería evitar que el Gobierno de la Puerta del Sol cayese en manos de la izquierda, y por tanto prefería convocar elecciones para intentar conseguir una mayoría absoluta que la permita seguir gobernando de forma individual los dos próximos años. Todo ello en un contexto marcado por los obstáculos que sufrió en su cogobernanza con Ciudadanos y que ella mismo denunció en los días posteriores a la ruptura del pacto con la formación naranja.

Desde el primer momento, los expertos y analistas políticos han coincidido en defender que estas elecciones autonómicas tienen una gran trascendencia nacional, ya que estas últimas semanas han estado marcadas por el intercambio de 'golpes' entre la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que de forma significativa ha estado presente en la campaña madrileña mandando mensajes directos a la candidata popular, algunos tan importantes como acusar a la Comunidad de Madrid de mentir en el registro de datos relativos a la pandemia.

También, la convocatoria electoral anticipada en Madrid ha provocado un importante movimiento en las filas gubernamentales, ya que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, decidió dejar su asiento en el Congreso de los Diputados para presentarse como candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Por tanto, a simple vista, las elecciones autonómicas en Madrid son más que eso, y muchos coinciden en que es un importante combate político entre las políticas aplicadas por el Gobierno de España y las puestas en marcha por la Comunidad de Madrid.

Las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid siempre tienen repercusión a nivel nacional por los intereses en juego, pero en este caso aún más. La importancia de estos comicios en el tablero político español se hizo evidente cuando el entonces vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, anunció que dejaba el cargo para presentarse como candidato de Unidas Podemos. Por su parte, Ayuso está dispuesta a hacer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su contrincante real en las elecciones y La Moncloa está participando activamente en este cuerpo a cuerpo con críticas cruzadas sobre la gestión de la pandemia y la vacunación.

En cuanto a las encuestas, la diferencia entre bloques sigue estando muy apretada, aunque todas coinciden en la victoria clara de Isabel Díaz Ayuso. Ahora queda por ver si se cumplen algunos de los diferentes escenarios que son protagonistas de los principales análisis políticos, y que dependen de variables como si el número de diputados que consiga Vox servirá para que Ayuso pueda gobernar con la formación de Santiago Abascal o cuál va a ser el resultado de Ciudadanos: si podrá entrar en la Asamblea de Madrid y si será clave para que la balanza se decante de un lado o de otro.

El CIS prepara nuevo sondeo

De forma paralela a este comienzo de campaña, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) prepara un segundo sondeo sobre las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, una encuesta que completará y ajustará los porcentajes del estudio preelectoral que presentó a principios de abril, según confirmaron a Europa Press en fuentes del CIS.

El organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos ya dio a conocer su tradicional encuesta preelectoral para Madrid el pasado 5 de abril, con un mes de antelación con respecto de la jornada electoral del 4 de mayo. El CIS repite así el esquema de las últimas elecciones catalanas, cuando dio a conocer una encuesta preelectoral un mes antes de la cita con las urnas y ya más adelante, arrancada la campaña del 14-F, completó su trabajo publicando un 'sondeo flash' más rápido y cercano a los comicios.

Este segundo estudio, que ya no incluyó asignación de escaños, se justificó en la conveniencia de "conocer y valorar mejor la realidad en contextos en los que cada vez es mayor el número de indecisos, persistiendo una alta volatilidad en el voto hasta el último momento". Tradicionalmente, el CIS solo realizaba una encuesta previa en cada proceso electoral y lo daba a conocer al inicio de la campaña. Pero la transformación vivida a raíz de la pandemia del coronavirus ha permitido una mayor flexibilidad al instituto demoscópico público.

Un inicio de campaña marcado por la pandemia

El toque de queda, que comienza a las once de la noche en la Comunidad de Madrid, ha impedido a los candidatos extender los actos hasta la medianoche para pedir el voto, como suele ser habitual en la víspera de campaña.

Tampoco ha habido baños de masas, aunque no ha faltado el apoyo de los líderes nacionales, como en el acto del PP, al que han asistido el presidente del partido, Pablo Casado, y el alcalde de Madrid y portavoz nacional de la formación, José Luis Martínez-Almeida, para arropar a la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Los tres han centrado sus discursos en el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al que Ayuso ha señalado en una entrevista como su "rival" directo en las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

En el mitin celebrado por la tarde en una plaza del barrio de Salamanca, Ayuso ha mostrado su confianza en que ganará las elecciones y el PSOE obtendrá "los peores datos" en la Comunidad de Madrid, por lo que invitará a Pedro Sánchez a "marcharse de la Moncloa".

"Va a ocurrir, con la mayor participación que se recuerda en Madrid y, cuando eso ocurra, a lo mejor España me debe tres", ha afirmado Ayuso, que dijo que España 'le debía una' cuando Pablo Iglesias anunció su salida del Gobierno para presentarse como candidato de Unidas Podemos a las elecciones.

Vox es el único de los seis partidos con representación en la Asamblea de Madrid que no ha hecho nada especial en la víspera, más allá de un mitin celebrado por la mañana en Boadilla del Monte, donde el presidente de la formación, Santiago Abascal, ha dicho que es "absolutamente esencial" que ganen las elecciones u obtengan "una gran fuerza" para "condicionar" el Gobierno madrileño.

Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, no ha estado acompañado en el acto de arranque de campaña en el distrito madrileño de Hortaleza por Sánchez, que acudirá a un mitin este domingo, pero ha señalado en su discurso al PP como su contrincante directo. El "enemigo", ha dicho, son aquellos que "quieren robar y apropiarse de la palabra libertad" y ha pedido que en las elecciones autonómicas se aparte a la "derecha escorada hacia los extremos" que, en su opinión, solo perpetúa "la desatención y la especulación de los servicios públicos".

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, partido que antes de la convocatoria electoral ejercía como socio de Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, ha apostado nuevamente por reeditar esta coalición. "Teníamos el mejor Gobierno y tendremos el mejor Gobierno. Tendremos el mejor Gobierno para los madrileños a partir del 4 de mayo. Os lo digo. Me preguntan siempre mucho los periodistas, la gente, me dice, pero hombre, si Ayuso es tan irresponsable, ¿cómo quieres hacer un Gobierno con ella?", ha comentado.

Unidas Podemos ha celebrado un acto en un parque de Madrid al que no se ha convocado a la prensa pero al que sí ha asistido público uniformado con mascarillas moradas. El candidato de esta formación, Pablo Iglesias, ha llamado a la "gente que no insulta" y que "no necesita dar un golpe con su bandera" a movilizarse para acabar con el Gobierno actual, y "darle la vuelta 25 años de corrupción y de desmantelamiento de lo público". En cambio, en un mitin celebrado por la mañana ha centrado sus críticas en el PSOE, al acusar a Gabilondo de decir que va a "hacer lo mismo" que la derecha por su promesa de no subir impuestos.

Ante las restricciones por el coronavirus, Más Madrid ha optado por mandar a los medios un vídeo de su candidata, Mónica García, para publicar a las doce de la noche. Por la mañana la candidata ha presentado sus carteles electorales con el lema para la campaña, 'Por lo que de verdad importa', con el que llaman a votar con el objetivo de "echar al peor PP" del Gobierno de la Puerta del Sol.