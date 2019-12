Madrid Central se suaviza: se permitirá el paso por Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles

Las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, actualmente restringidas al tráfico en algunos tramos para todos los vehículos contaminantes, pasarán a ser de libre acceso el próximo 1 de enero. Es el punto de Madrid Central que acumula el 21% de las sanciones. Sólo entre Julio y Septiembre, en ese acceso desde Princesa a la calle Mártires de Alcalá, se pusieron 58.468 de las más de 200.000 registradas en toda esa área de bajas emisiones. En 2020, esa pesadilla para miles de conductores madrileños se va a acabar. El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que para el 1 de enero la circulación será libre.

¿Por qué este cambio ahora? El alcalde José Luis Martínez Almeida explica que así lo aconseja un informe de Movilidad y Medio Ambiente. Informe que dice que se producirá una mejora de la circulación y de la calidad del aire. En segundo lugar, porque no es normal que un sólo punto concentre más del 20% de las multas de Madrid Central. No era, según Almeida, “ni lógico no razonable seguir con esta zona restringida”. Ese libre acceso será a partir del 1 de Enero y no habrá amnistía de multas. Es decir, que las sanciones que se impongan hasta el día 31 de Diciembre, se cobrarán.

Pero no es el único cambio que trae Madrid Central para el nuevo año. El 1 de Enero llegan más restricciones, sobre todo para los vehículos que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT. No podrán aparcar en zonas de estacionamiento regulado ni en aparcamientos privados de dentro de esta APR. Tampoco se dejarán pasar ya a las furgonetas de transporte de MENOS de 3.500 kilos de peso. Ni a los coches de autoescuela con etiqueta B.

Sí se prorrogan determinadas autorizaciones. Como la de los vehículos de más de 3.500 sin etiqueta o la de los padres que dejan y recogen a sus hijos de colegios de dentro de ese área de prioridad residencial. También desde el 1 de Enero las motos de reparto, sólo las de reparto, podrán acceder a Madrid Central debido a la actividad económica que generan.

Se prorroga el acceso también a diferentes tipologías de vehículos con categoría ambiental A, sin etiqueta, como grúas y vehículos taller y auxilio en carretera; vehículos tipo turismo de los establecimientos de comercio, restauración y hostelería ubicados en el interior de Madrid Central, o vehículos especiales como militares, portacontenedores, portavehículos, basculantes, blindados, funerarios, RTV, grúas de arrastre, hormigoneras, extractores de fangos, autobombas, bombas de hormigonar, perforadoras, excavadoras, compactadores vibratorios, compactadores estáticos, riegos asfálticos y pintabandas.