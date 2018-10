Los madrileños consideran buena su alimentación, pero el 45% se ve gordo

Un estudio sobre los conocimientos actuales de la población en materia de alimentación y nutrición que muestra a unos madrileños muy optimistas ya que en la capital, los ciudadanos puntúan su alimentación con un notable, aunque el 45% de ellos, considera que tiene sobrepeso o se ve con algún kilogramo de más.

Casi siempre, ese sobrepeso viene dado por una mala dieta y es que mas de la mitad de los madrileños, el 52%, considera que la falta de tiempo es el motivo principal para no llevar una buena dieta o por ejemplo, comer fuera entre semana, una actividad muy común entre trabajadores y que se cree que no es compatible con una buena alimentación cuando realmente no es así.

Además, comparando a hombres y mujeres, salen perdiendo los hombres ya que tienden a tener mas sobrepeso, son más sedentarios y miran menos el etiquetado de alimentos, algo que sí que hacen las mujeres y los jóvenes, que están empezando a tomar conciencia de la problemática alimenticia.

Para luchar contra ese sedentarismo hay que hacer ejercicio, algo que el 66% de los encuestados admite hacer en sus ratos libres, una o varias veces por semana.

Algo que llama la atención, es que 3 de cada 4 personas acuden a Internet para encontrar dietas en vez de consultar al personal sanitario, cuando puede que la dieta que te propone Internet no es la que tu cuerpo necesita (pese a que sea una dieta correcta).

La obesidad es uno de los problemas principales, de hecho, desde la Consejería de Sanidad admiten que está considerada la gran epidemia en Europa del S.XXI, para minimizar los daños, una de las propuestas que se plantea es que en las maquinas vending (maquinas expendedoras) el 30% de los productos que se vendan, sean de tipo saludable o se encuentres dentro de la dieta mediterránea.

Los madrileños también son conscientes de la importancia de desayunar mejor (69%) y está extendido el consumo adecuado de huevos, leche y frutas. Por último, el 78% cumple con la recomendación de consumo de fiambres y embutidos, ya que solo uno de cada cuatro cumple con la recomendación de consumir de manera ocasional estos alimentos, y se excede igualmente en el consumo de dulces y bollería (cumplen las recomendaciones el 40% de los ciudadanos).