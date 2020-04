Los grupos de WhatsApp que ayudan en esta crisis sanitaria

Los grupos de Whatsapp se han convertido estos días en uno de los principales medios de comunicación para saber de nuestros familiares y amigos, a través de Whatsapp sabemos que hace la gente, cómo están.

También hay otros tipos de grupos de Whatsapp, el de los colegios de los niños, lo que antes solamente se hablaba para deberes o actividad extraescolares ahora se han convertido en plataformas que pueden ayudar en estos momentos de crisis a quien más lo necesita. En COPE hemos conocido la historia de Paloma Fierro, es abogada y madre de tres hijos. Tiene varios grupos de Whatsapp, en estos días de confinamiento no paran de echar humo. Un día Paloma recibe un mensaje de Marta, la madre de una compañera de su hija. Marta es médico en el Hospital de Getafe y le comunicaba a Paloma que estaban desbordados y que no tenían material sanitario. Paloma, no se lo pensó dos veces y creó un grupo junto con otras seis madres para poder ayudar. “Fue entonces cuando decidimos, empezar a ayudar cada una como podíamos hasta a llegar a lo que hemos conseguido gracias a la generosidad e implicación de todos”.

Audio

Poco a poco esta iniciativa ha ido creciendo hasta llegar a ser 50 costureras, cinco grupos de transportistas además de dos impresoras 3D que tienen produciendo pantallas. Cada una de las madres se encargan de diferentes tareas, Paloma se dedica a pedir donaciones y gestionar contactos, dos madres hacen compras de material, otras dos de logística y otra de ellas la tesorería. Han puesto en marcha una campaña económica a través de esta plataforma.

Todo esfuerzo tiene su recompensa porque Paloma y sus compañeras han conseguido que varios hoteles donen 10.000 gorros de ducha que ya están distribuidos en distintos centros sanitarios de Madrid, 600 batas, 3.000 mascarillas, 400 escarpines.

Paloma asegura “hay que estar ahí cuando la gente lo necesite y dónde se necesite, y éste es uno de esos momentos. Si no lo hiciéramos así seríamos una sociedad muy triste”