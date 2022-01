Las urgencias madrileñas empiezan a aliviarse tras sufrir el colapso derivado de la atención primaria

Es algo tan natural como habitual en los madrileños que se encuentran enfermos. Si no me pueden atender en mi centro de salud, pues me voy a las urgencias de un hospital.

Durante lo peor de esta ola, los servicios de atención primaria madrileños han tenido momentos de colapso. De colas en la calle o eternas esperas al teléfono. Eso se ha traducido en las urgencias madrileñas que, durante esta sexta ola, están teniendo que abarcar muchos de esos pacientes que no puede absorber los centros de salud.

La tónica de estas semanas han sido las colas, un mayor tiempo de espera y el atender pacientes que no han podido pasar por su médico de familia.

De hecho, Esther Álvarez, jefa de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, explica que la mayoría de pacientes que llegan ahora mismo a este centro no son por COVID. “Esta semana estamos ingresando pacientes con edad avanzada, por patología habitual como puede ser un infarto o un ictus.. y que, a veces, presentan además un resultado covid positivo”

La buena noticia, es que parece que la situación parece que va normalizándose a medida que la sexta ola empieza a remitir. “Esta semana en urgencias hemos observado una disminución del número de atenciones que hemos realizado con respecto a las semanas de navidad. En esas semanas tuvimos un aumento muy, muy importante, del número de pacientes que habitualmente atendemos en urgencias.

En estos momentos, por covid hay 317 personas ingresadas en las UCI madrileñas. Es un 27 por ciento de ocupación. Este porcentaje lleva estable prácticamente desde después de Reyes, y pese a ser alto, es la mitad que el que había hace justo un año, en lo peor de la tercera ola.