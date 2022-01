Las empresas de autocares al límite con las nuevas restricciones de Madrid Distrito Centro

No pueden acceder a Madrid Distrito Centro. Solo pueden hacerlo si tienen origen o destino en dicha zona de bajas emisiones, y tampoco pueden parar, por ejemplo en la Gran Vía, porque no pueden interrumpir la circulación del carril bus. La nueva ordenanza de movilidad tiene cercado al transporte discrecional, a lo autocares que transportan viajerosPérdidas cuantiosas para un sector, el turístico, que ya está bastante maltrecho con la pandemia. Hablamos de los autocares que no solo transportan a escolares o a trabajadores sino aquellos que transportan turistas del aeropuerto al hotel, del hotel a un Museo, y sobretodo los que hacen un tour por la capital. Ahora esos recorridos turísticos no podrán hacerse dentro del perímetro de Madrid Distrito Centro. Solo podrán acceder a la zona de bajas emisiones si tienen origen o destino en esa zona, en Madrid Distrito Centro. Algo que limita muchísimo su actividad. David del Olmo tiene una empresa de autocares. Explica que "nunca podremos entrar en el centro de Madrid con un grupo de extranjeros que viene a ver Madrid y no tiene el hotel ubicado dentro de la zona de bajas emisiones"

Y si fueran a recoger a un grupo a un hotel de la Gran Vía, tampoco tienen donde parar. No pueden hacerlo en el carril bus, y las plazas que tenían asignadas en la zona de la Plaza de España se han eliminado para dejar espacio para un solo vehículo. Otros pueden parar como los VTC, los taxis o los buses de la EMT pero ellos no. Juan Manuel Muro es el director de la asociación de empresas de transporte en autocar.:"el carril bus tiene prioridad, para eso hay plazas específicas donde poder estacionar, y esas plazas también nos las han quitado. Solo nos han dejado una para un solo vehículo detrás del edificio España.

Una situación que está provocando importantes pérdidas económicas poruque hay servicios que ya no van a poder realizar. Solo en Madrid estiman unas pérdidas de 50 millones de euros al año. Eso supone para muchas de esas empresas el 20 por ciento de la facturación total.

La opción: autocares eléctricos, algo que no existe. Juan Manuel Muro lo califica de ciencia ficción. No solo no existen, es que no pueden utilizar esta tecnología, porque estos autocares hacen también transportes nacionales e internacionales. No hay tecnología que garantice una autonomía suficiente para poder realizar estos trayectos tan largos con energía eléctrica.