El Hospital Gregorio Marañón, primer hospital que describe un caso de reinfección de coronavirus en España

Hasta ahora se ha dudado mucho sobre si existiría la posibilidad de que una persona se infectara dos veces de coronavirus. En España ya se habían registrado casos de este tipo, pero no se habían documentado ni se había realizado un seguimiento de los mismos. Tampoco se habían publicado en ninguna revista científica. Gracias al Hospital Gregorio Marañón se ha dado un avance más en este ámbito. Es el primer hospital de España que describe una reinfección en nuestro país y que lleva a este caso a una revista científica. El artículo está ya disponible en Research Square.

El caso que se estudió en esta investigación es una paciente que contrajo por primera vez la enfermedad a principios de abril. Después de unos cuatro meses y medio, en septiembre se volvió a reinfectar, pero esta vez la carga vírica era de mayor gravedad. Uno de los aspectos que aporta este estudio es el método innovador en la documentación. Así lo ha explicado Darío García de Viedma, uno de los responsables de la investigación. “Ya que tenemos caracterizadas 1.000 cepas de todo el desarrollo de la pandemia, podemos saber exactamente qué variantes están circulando en cada momento en la población de Madrid a lo largo de todos estos meses. Es una nueva manera de documentar la reinfección sacando partido a la gran información que tenemos acumulada de 1.000 cepas obtenidas a lo largo de la pandemia”.

También hay que tener en cuenta otra novedad importante. “Es interesante que hasta el momento se consideraba que un paciente no infectado no tenía capacidad de transmitir secundariamente a otros casos. Nuestro estudio hemos podido demostrar que en este caso, al menos, no es así. Pacientes que no habían tenido un episodio de COVID previo y que lo tenían como resultado de la exposición a este paciente reinfectado.”

Además, este método innovador de documentar reinfecciones permite determinar estos casos, incluso aunque no haya muestras clínicas de los primeros episodios de los pacientes o aunque dichas muestras se hayan deteriorado.