Emotivo homenaje a los muertos en residencias con flores y fotos en los árboles

Murieron sin el calor ni la compañía de los suyos y ahora los suyos les rinden un merecido homenaje, promovido por la Unión de Residencias de Alcorcón y Leganés. Un homenaje con flores y fotos de esos seres queridos, que les fueron arrebatados por el maldito virus, en un parque de Alcorcón, un auténtico bosque de la memoria, cercano a la residencia pública de la Comunidad de Madrid de la localidad alcorconera.

A Blanca y Eulalio les parece muy bien la iniciativa como apuntan a COPE. Blanca asegura que “me parece una idea correcta. Tendrían que haberles rendido ese homenaje en la residencia donde vivían pero ya que no se ha podido hacer allí creo que está muy bien que se les haga ese tipo de homenaje en memoria de estas personas. Se tendría que tener este tipo de recuerdos no solo en Alcorcón y Leganés sino en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. Es una estupenda iniciativa para recordarnos que algo tan terrible como la muerte de estas personas no puede volver a suceder”.

En esa misma línea, a Eulalio le parece “fenomenal que se recuerde a las personas que lo han pasado mal y que han fallecido. Lo que no me parece bien es que se olvide a todas estas personas mayores, que no se les guarde el más mínimo respeto. Desde luego es algo sangrante. Ahora se echan la culpa unos y otros. Culpables no hay ninguno, pero sí responsables”.

Los familiares de los miles de ancianos y ancianas que han fallecido por el Covid-19 en las residencias de la Comunidad de Madrid piden memoria, justicia y que nadie trate a sus seres queridos como errores.