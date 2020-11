La gran Diagonal, la línea 11 de Metro que va a atravesar todo Madrid de norte a sur

Dentro de unos años, será posible recorrer prácticamente toda la ciudad de Madrid en Metro. Este es el ambicioso proyecto que está desarrollando el gobierno de la Comunidad de Madrid. Se trata de la gran Línea Diagonal de Madrid, la re conversión de la línea 11 que ya tenía previstas algunas ampliaciones pero que ahora pretende extenderse mucho más allá. En principio la línea iba a unir norte y sur partiendo desde Cuatro Vientos hasta Conde de Casal, pero ahora va a llegar hasta Valdebebas.

Esta remodelación de la línea 11 busca principalmente atender a la necesidad de muchos madrileños que no disponían de una buena conexión entre su barrio con otras zonas de Madrid. Este trayecto va a llegar a conectar todas las líneas de Metro, excepto una llegando así a incluir una veintena de paradas. Además va a enlazar siete intercambiadores de transporte y puntos estratégicos como la estación de Atocha o el aeropuerto. Hoy la Comunidad de Madrid ha anunciado estas novedades y su vicepresidente, Ignacio Aguado ha contado todos los hitos de los que va a constar este nuevo trayecto: “Este proyecto, este nuevo diseño de la Diagonal de Madrid va a cruzar once de las doce líneas que va a tocar siete inetrcambiadores. Y también la posibilidad, por primera vez en la historia, que Metro llegue hasta Valdebebas pasando por estaciones tan importantes como Mar de Cristal o el propio aeropuerto de la propia T4." Todavía no se conoce la fecha exacta en la que el servicio estará disponible, pero se espera que pueda ser para el año 2025 o 2026. El objetivo es que las obras arranquen en 2022. ¿Y cómo se va a subvencionar? Según lo que ha contado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras; Ángel Garrido ha contado que se va a trasladar esta petición a la Unión Europea para conseguir fondos que permitan su financiación.