Goles y canastas con mascarilla obligatoria en Madrid

Es la imagen a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Futbolistas arracimados en un córner con la mascarilla puesta.

El deporte base calienta motores con la llegada de este otoño atípico. Más de trescientos mil aficionadosdel deporte basemadrileño, tanto no federados como con ficha federativa, tendrán que llevar la mascarilla sí o sí en entrenamientos y partidos, en deportes de contacto como fútbol, baloncesto, balonmano o voleibol, en el caso de que no puedan mantener distancia de metro y medio (casi siempre).

Algunos como Adrián, jugador federado del equipo infantil del Aluche, ya se van haciendo a la idea. Así lo cuenta a COPE: “Jugar con mascarilla va a serbastante incómodo aunquedebemos acostumbrarnos.

En los entrenamientos me parece bastante bien. Es necesario. En cuanto a los partidos, puede molestar un poco más pero también me parece necesario llevar mascarilla”.

El 18 de octubre, levantará el telón el futbol federado no profesional en Madrid. En declaraciones a COPE, el presidente de la Federación madrileña, Francisco Díez, pide comprensión a los 120.000 jugadores con ficha federativa y les recuerda que “la normativa dice que es obligatorio llevar la mascarilla en los partidos pero lo que pueden hacer los futbolistas cuando esténsolos es separarlas un poquito para poder tomar aire y seguirjugando”.

El presidente de la Federación madrileña no se pronuncia sobre si está de acuerdo con el uso obligatorio de la mascarilla en los partidos aunque asegura que “las normas estánpara cumplirse. De esta pandemia vamos a salir si todos ponemos de nuestra parte. Lo que no es normal es que se metan cincuenta personas en una cancha deportiva sin ningún tipo de control. Eso sí que es verdaderamente peligroso”.

Mascarilla obligatoria también en los juegos deportivosmunicipales, que abren su periodo de inscripción este próximo lunes con 180.000 participantes, cifra récord en Europa. En el protocolo anticovid, antes de los partidos limpieza y desinfección de instalaciones y material deportivo así como uso de gel y mascarilla. Todo para hacer un buen regate y una mejor finta al coronavirus.

El mismo Ayuntamiento de Madrid que organiza esta competición popular tan arraigada y valorada recomienda a los colegios que no haya actividad deportivaextraescolar, algo que no entiende Manuel, veterano del deporte base y escolar madrileño. “El Ayuntamiento ha aconsejado a las direcciones de los colegios que no haya actividades deportivas extraescolares en sus patios”, apunta Manuel a COPE, “y ese mismo gobierno municipal pone en marcha este año la 41 edición de los juegos deportivos municipales.

Es absurdo, no tiene sentido. Como muchos centros escolares no tienen actividad deportiva habrá muchos menos niños en los juegos. La idea es disputar los partidos en el exterior en la medida de lo posible y que los chicos y chicas jueguen con mascarilla”.

Manuel denuncia el margen de autonomía que se ha dejado a las direcciones de los centros educativos para decidir si se mantienen este curso las actividades deportivas extraescolares organizadas por las AMPAS de colegios e institutos.

“A día de hoy, de todos los centros con los que trabajo, solo la dirección de uno ha apoyado el deporte fuera del horario escolar. Muchos directores no piensan en los alumnos sino en ellos mismos y en no aparecer en la prensa como el primer centro con un caso deCovid-19. Y Manuel lanza esta pregunta al aire. Si mi hijo puede compartir aula con veinte alumnos durante cinco o seis horas, ¿por qué no puede hacer una hora de atletismo en el patio del colegio junto a otros ocho o diez compañeros?”.