¿Alguna vez has pasado por una estación del metro de Madrid con nombre de personaje y no has sabido quién fue o por qué ha pasado a la historia?

Aprovechando el Centenario de Metro, he preparado un hilo explicando brevemente a estos personajes. Espero que os guste... Ahí va...

Así comienza el hilo en Twitter que ha empezado Juan Ignacio Cortijo @CIJ37, un estudiante madrileño de 21 años, y cuya repercusión está sorprendiendo a todos. En pocos días, ya cuenta con 2.100 retwits y más de 3.500 “me gustas”.

Amante de la Historia desde pequeño, todo empezó, nos cuenta en Cope, “al ir con sus amigos en el Metro y sentir curiosidad por conocer qué había detrás de cada uno de los personajes históricos que dan nombre a algunas de las estaciones del suburbano”. “Es algo, dice, que no te explican nunca” y por eso, decidió compartirlo con el mundo a través de este hilo.

Son muchos los personajes curiosos y llamativos, pero confiesa que, por su repercusión en la red social nos habla de La Latina. Poca gente conoce que ese nombre hace referencia a Beatriz Galindo, una escritora y profesora de Latín, de donde procede su apodo y profesora de Isabel La Católica. O la de Malasaña, que se refiere a Manuela Malasaña, una heroína de La Guerra de la Indepencia.

Ya lo sabes, si quieres conocer mucho más de la Historia de Madrid a través de Metro, sigue a @CIJ37.