Los vecinos de Villaverde alto llevan pidiendo 20 años un semáforo en la calle Eduardo Barreiros. Reclaman más señalización en un paso de cebra que está en zona muy transitada y de poca visibilidad, sobre todo por la noche. Como de momento no les hacen mucho caso han decidido tomar una medida muy curiosa. Han dado la bienvenida a un nuevo vecino, un espantapájaros vestido con chaleco y pantalón reflectantes y hasta con una sonrisa pintada en la cara. Aunque hay una señal que indica paso de peatones, los vecinos, hartos de correr peligro, lo han colocado sujeto a un árbol para evitar accidentes y atropellos.

Es el caso de Paula, que lleva seis años viviendo en el barrio y en declaraciones a COPE, asegura que: “La gente tiene que pasar por las mañanas con todo el tráfico y tienen que esquivar a los coches lo que hace mucha gente, es que se reúnen varios para que sea más visible el peatón. Llega un momento en el que piensas que hasta que no pase una desgracia no van a hacer nada”.

En un tramo de cientos de viviendas y de casi 400 metros de la calle Eduardo Barreiros no se ve ni un solo semáforo. Además muchas zonas carecen de acera peatonal y todo el que pasa, camina cerca de los coches y de los camiones día a día. Los vecinos hacen hincapié en que temen por su vida cuando salen de casa para ir a hacer la compra o para llevar a los niños al colegio.

Aunque de momento y afortunadamente no se ha producido ningún atropello, varias personas han tenido más de un susto. Una de ellas es Ignacio, que nos ha contado que él ha tenido que salir corriendo “más de una vez porque la gente por la noche no ve, tienes solo una farola pero esto es una calle con mucho tráfico en la que pasan muchos camiones y más de una vez he tenido que salir corriendo”.

Piden además de este semáforo más señalización y más alumbrado para que puedan pasear por su barrio tranquilos, pero sobre todo seguros.