9 detenidos por robar en Carabanchel a conductores de VTC

Solicitaban el servicio como cualquier usuario, a través de una aplicación móvil. Lo que ya se salía de la normalidad es que lo hacían en varias aplicaciones de telefonía que prestan el servicio de traslado de clientes con perfiles falsos, ficticios, para no ser descubiertos. Los hoy nueve detenidos por 21 robos -once de ellos con violencia- actuaban siempre en grupo y entre las nueve de la noche y las cinco de la madrugada. Los lugares de recogida de estos coches siempre los situaban en sitios solitarios, poco concurridos, lo que les facilitaba su huida tras cometer el robo tanto de los móviles de los conductores como de la recaudación que llevaban. Si sus víctimas se resistían no dudaban en emplear la violencia con armas blancas. Con suerte los ladrones realizaban maniobras de distracción con las que se llevaban lo que había en el interior del vehículo sin emplear esa violencia.

La investigación se inició a finales del año pasado. Por las denuncias presentadas la policía tuvo conocimiento de un aumento por parte de conductores de vehículos turismo con conductor -los famosos VTC, Cabify y Uber- durante el desempeño de su actividad profesional. Los agentes constataron la existencia de un grupo de jóvenes que perfectamente organizados y aprovechando las horas nocturnas sustraían sus pertenencias y la recaudación del día. Ya en el mes de enero los agentes establecieron un operativo policial que concluyó con la detención de nueve personas, los cuales fueron reconocidos fotográficamente por la mayoría de las víctimas. Se les imputan 11 delitos de robo con violencia y 10 delitos de hurto, la mayoría de ellos perpetrados en el distrito madrileño de Carabanchel.