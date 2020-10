La desorbitada cuenta de un restaurante de Madrid: no se salva ni el agua

Muchas son las veces que hemos ido a un restaurante y nos hemos encontrado con alguna que otra sorpresa en la carta. Pero bueno, cuando lo ves con tus propios ojos siempre tienes la oportunidad de poder dar marcha atrás y no pedir eso que se puede considerar como un sablazo. Aunque siempre están los famosos ‘fuera de carta’ o las bebidas.

Pues algo parecido le pasó a uno de los youtubers de gastronomía más reconocidos en las redes sociales. Pablo Cabezali, más conocido como ‘Cenando con Pablo’, lleva más de seis años recorriendo numerosos restaurantes para dar su opinión. Lleva la cuenta: más de 208 restaurantes, más de 1.857 platos degustados. Como se caracteriza no tiene pelos en la lengua y expresa cada cosa que piensa de todos los restaurantes a los que va.

El sablazo en la cuenta final por una simple botella de agua

Y aunque se trate de un chef de lo más reconocido no tiene reparo ninguno en dar su opinión. Algo que le sucedió en su visita al increíble restaurante, con azotea incluida, de Dani García en el nuevo hotel de gran lujo de la capital. “Siempre he pensado que te cueste cuatro euros un refresco es caro, pero bueno; pero seis euros una botella de agua, no me entra en la cabeza, no me lo puedo creer”, afirma en el vídeo.

Y es que como el propio Pablo asegura que como este nunca toma vino no suele ver la carta de bebidas. “En este caso miré la carta de platos, en la que no aparecen las bebidas, y pedí ‘una botellita de agua’. Al pagar vi lo de los seis euros. He estado en otros restaurantes de Dani García y en lugares similares y creo que nunca había pagado ese precio: 12 euros el litro de agua”, explicaba alucinando.

¿Qué tiene de especial esta botella de agua?

La botella de la que habla Cabezali es “Water Numen, agua mineral natural premium”, procedente de los Montes de Toledo. Esta la podemos encontrar en los grandes almacenes por tan solo 1,95 euros. Según Faustino Muñoz Soria, sumiller, que suele dar clases de agua en la Escuela de Hostelería de Barcelona, entre otras, asegura que: “Bajo mi punto de vista es normal. Hace años, apostaron por un mercado alto y eso lo lograron con un diseño de botella bonito, con el envase, pero el contenido es blando, hiposódico, con débil mineralización. Es una agua sencillita, que desde mi punto de vista no está entre las aguas premium. No me entusiasma, pero el precio no me parece caro teniendo en cuenta el lugar donde se toma”, explicaba así a nuestros compañeros de ABC.